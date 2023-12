Lens - OL : Facundo Medina incertain côté lensois

Maxence Caqueret et Facundo Medina lors du match Lens – OL en octobre 2022 (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Trois jours après la claque à Arsenal, Lens se tourne déjà vers la Ligue 1 avec la réception de l’OL samedi (17h). En conférence de presse, Franck Haise a annoncé que Facundo Medina était incertain.

Le dur apprentissage du haut niveau. Mercredi soir, le RC Lens a subi de plein fouet l’écart d’expérience qu’il pouvait exister avec Arsenal. Un mois et demi après avoir pris le meilleur sur les Gunners, les Lensois ont été balayés par la formation londonienne avec un score sans appel (6-0). Éliminés de la Ligue des champions mais pas encore de la course à la 3e place, les Sang et Or ont rapidement dû tourner la page européenne pour se recentrer sur le championnat. Trois jours à peine après cette désillusion, Lens reçoit l’OL à Bollaert samedi à 17h. Pour ce rendez-vous, Franck Haise sait déjà qu’il ne pourra pas compter sur Elye Wahi en attaque. L’international Espoir a été suspendu un match par la commission de discipline et manquera ce rendez-vous.

Une "petite gêne au genou" pour le défenseur argentin

Sera-t-il le seul nouvel absent lensois ? Ce vendredi, Haise a laissé planer le doute quant à la participation de deux joueurs. Absent contre Clermont le week-end dernier en raison d’adducteurs qui sifflent, Deiver Machado a joué 45 minutes contre Arsenal. Néanmoins, son coach a laissé entendre que le Colombien est toujours en délicatesse avec ses adducteurs et qu’un point sera fait après la dernière séance ce vendredi. Même constat pour Facundo Medina qui va se tester. "Il y a une incertitude sur Fac’ (Facundo Medina) aussi, car il a ressenti une petite gêne au genou suite au match de Ligue des champions, mais ça a l’air de plutôt bien aller, je l’ai croisé en début d’après-midi. Mais on fera un point après la séance d’entraînement."

Ne pas pouvoir compter sur le défenseur argentin serait un coup dur pour Lens, un peu moins pour l’OL.