OL : de nombreuses Fenottes avec leur sélection ce vendredi

Après Alice Sombath jeudi, de nombreuses joueuses de l’OL seront sur le pont ce vendredi. Au programme, la Ligue des Nations pour les internationales européennes.

C’est jour de Ligue des Nations féminine en Europe ce vendredi. Quand les Lyonnaises de l’équipe de France affrontent l’Autriche à 21h, d’autres joueuses de l’OL seront d’attaque pour une nouvelle journée de la compétition européenne. De retour en sélection, Ada Hegerberg va lancer les hostilités avec la Norvège, dans le même groupe que les Bleues.

Si elle a laissé planer le doute au moment de parler de sa prolongation avec l’OL, l’attaquante est prête à en découdre pour sauver l’honneur de la sélection. Avec seulement deux points en quatre matchs, Hegerberg et les Norvégiennes sont dernières du groupe et ont rendez-vous à Oslo pour affronter le Portugal.

L'Allemagne et les Pays-Bas en course pour la qualification

Une première Lyonnaise avant de voir Sara Däbritz et l’Allemagne croiser le fer avec le Danemark à 20h30. En jeu, la première place du groupe A3, les Allemandes étant à trois longueurs derrière les coéquipières de Signe Bruun. Quinze minutes plus tard, c’est un choc qui se profile entre l’Angleterre et les Pays-Bas. Daniëlle van de Donk et Damaris sont en tête du groupe A1 tandis que les championnes d’Europe sont troisièmes derrière la Belgique.

Une victoire néerlandaise, et ce serait l’éliminatoire de l’Angleterre. L’enjeu est donc grand pour les Pays-Bas qui feraient aussi un grand pas vers le tour suivant en fonction du résultat des Belges. Pour terminer, les cinq Fenottes convoquées en équipe de France U19 affrontent le Mexique en amical à partir de 17h.