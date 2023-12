OL Académie : le programme du week-end

Ce week-end, quatre matchs au programme au sein de l’OL Académie. Ils concernent tous des rencontres des équipes de jeunes masculines.

C’est un rythme digne d’une semaine européenne si l’on était à l’échelon supérieur. Ce samedi, la réserve de l’OL dispute son troisième match en un peu moins de 10 jours face à Hauts-Lyonnais. Après la belle victoire contre Limonest (0-1), vendredi dernier, les joueurs de Gueïda Fofana ont ramené un nul frustrant de West Ham en Premier League International Cup (1-1). Néanmoins, invaincus depuis trois matchs toutes compétitions confondues, les jeunes Lyonnais comptent s’appuyer sur cette dynamique pour prendre le dessus sur les voisins de Hauts-Lyonnais à Décines (20h). Face aux joueurs de Nicolas Pinard et Romain Dedola, passé récemment sur le plateau de TKYDG, l’OL a l’opportunité d’enchaîner et de passer devant leur adverse du soir. Néanmoins, la tâche s’annonce ardue face au quatrième de la poule K de National 3.

Les U19 et les U17 à la même heure dimanche

Tandis que l’OL Futsal tentera de poursuivre son sans-faute à domicile contre la réserve du GOAL FC samedi (16h), les regards se tourneront vers dimanche pour la suite des hostilités pour l’OL Académie. Pas de matchs pour les féminines ce week-end, mais un dilemme pour les amoureux du centre. À 14h30, les U19 et les U17 jouent à la même heure et pas si loin. Il faudra donc faire un choix. Soit prendre la direction du centre de formation pour observer les U19 face à l’AS Monferrand, avant-dernier du championnat, pour le premier match de la phase retour. Soit, se rendre à Saint-Priest avec un derby pour l’OL face à l’ASSP. Quatrièmes, les joueurs de Mohamed Chacha restent sur deux désillusions contre l’ASPTT Marseille (2-1) et Cavigal Nice (0-0) et devront faire sans Rémi Himbert, exclu la semaine dernière.