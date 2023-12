OL : Gilles reçoit Carpenter avec le Canada

Vanessa Gilles avec la sélection du Canada. (Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP)

Quelques mois après avoir déjà croisé le fer à la Coupe du monde, Ellie Carpenter et Vanessa Gilles se retrouvent ce vendredi. Le Canada et l’Australie disputent deux matchs amicaux dans cette trêve internationale.

La Coupe du monde est restée en travers de la gorge de Vanessa Gilles. Champion olympique en titre, le Canada a plus que déjouer lors du Mondial 2023 qui s’est tenu cet été. En Australie, les Canadiennes ont été éliminées dès le premier tour avec une seule victoire au compteur et la deuxième place laissée au Nigéria. Les coéquipières de Gilles avaient surtout été humiliées par le pays hôte qu’est l’Australie avec une défaite 4-0 alors que la qualification était toujours possible lors du dernier match. Ce revers, la défenseuse de l’OL ne l’a pas oublié même si le début de saison parfait des Fenottes a permis de faire passer la pilule comme elle nous l’a confié récemment en interview.

Dans la nuit de vendredi à samedi (2H), une victoire du Canada n’effacera pas le traumatisme estival. Néanmoins, face à un stade de Langford à guichets fermés, les joueurs de Beverly Priestman auront à cœur de prendre leur revanche sur l’Australie d’Ellie Carpenter. Pour cette trêve internationale, les deux nations ont programmé deux matchs amicaux qui auront une vraie symbolique pour le Canada. En effet, cette double confrontation marque les derniers pas de Christine Sinclair avec le maillot canadien. À 40 ans, l’attaquante va enfin passer la main et l’hommage rendu à Vancouver dans quelques jours devrait être à la hauteur de son empreinte dans le foot féminin canadien.