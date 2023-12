Sinaly Diomandé et Corentin Tolisso (OL) face à Brest en septembre 2023 (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

Pour le déplacement de l’OL à Lens, Pierre Sage a convoqué un groupe de 21 joueurs. Sinaly Diomandé, Ainsley Maitland-Niles et Jeffinho n’ont pas été retenus.

Il avait promis de faire des choix et Pierre Sage a tenu parole. Il n’a pas laissé des cadres du vestiaire à la maison, mais l’entraîneur intérimaire de l’OL a malgré tout choisi de ne pas convoquer Sinaly Diomandé et Jeffinho pour le déplacement à Lens ce samedi (17h). Pour son premier groupe en tant que coach principal, Pierre Sage n’a pas pris un effectif élargi comme pouvait le faire Fabio Grosso, mais seulement 21 joueurs et Diomandé est l’une des victimes principales de ce changement de coach.

Titulaire contre Lille, le défenseur ivoirien regardera le match de la 14e journée de Ligue 1 de chez lui, tout comme Jeffinho. Le Brésilien n’est pas retenu au contraire de Diego Moreira, qui n’avait pas forcément les faveurs de l’ancien coach. Ces faveurs, Ainsley Maitland-Niles ne les avait pas avec Grosso et ne les a pas plus avec Pierre Sage puisqu’il est une nouvelle fois hors du groupe.

Riou blessé, Pereira avec les pros

En plus de Johann Lepenant, blessé de longue date, et Corentin Tolisso toujours en délicatesse avec son mollet, Rémy Riou s’est ajouté à la liste des forfaits. Pourtant, bien présent à l’entraînement ce vendredi, le portier remplaçant de l’OL a ressenti une douleur aux adducteurs, ce qui l’empêche de faire le voyage dans le nord de la France. Avec cette blessure, Justin Bengui est promu comme doublure d’Anthony Lopes tandis que Mattéo Pereira va découvrir les joies d’un groupe professionnel.

Le groupe de l’OL à Lens : Bengui, Lopes, Pereira - Caleta-Car, Henrique, Kumbedi, Lovren, Mata, O'Brien, Sarr, Tagliafico - Akouokou, Alvero, Caqueret, Diawara - Baldé, Cherki, Kadewere, Lacazette, Moreira, Nuamah