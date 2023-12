Après l’éviction de Fabio Grosso, l’OL est à la recherche d’un nouvel entraîneur. Membre de la galaxie Eagle Football et ancien de la maison, Claudio Caçapa assure "être bien à Molenbeek".

Qui pour prendre la succession de Fabio Grosso ? C’est la question qui se pose depuis maintenant vingt-quatre heures. Jeudi, après seulement sept petits matchs dirigés, l’entraîneur italien s’est vu montrer la porte de la sortie à l’OL, à peine deux mois après son arrivée. Une triste fin pour Grosso qui aura connu la joie d’une victoire à Rennes, les tourments d’une situation sportive compliquée et tout simplement le pire lors de l’attaque du bus lyonnais à Marseille.

L’aventure n’a pas duré longtemps, mais aura été intense. Place désormais à l’intérim de Pierre Sage pour deux matchs a minima, mais le directeur de l’Académie n’a pas pour mission de s’éterniser sur le banc… à moins d’une belle surprise sur les deux prochains matchs. En tout cas, John Textor et David Friio, nouveau directeur sportif, s’activent pour trouver le cinquième coach en quatre mois de l’OL.

"Impossible de penser à la descente en Ligue 2"

Ayant joué les pompiers de service à Botafogo durant l’été et étant porté en haute estime par le propriétaire américain, Claudio Caçapa a vu son nom être associé à un retour entre Rhône et Saône. Interrogé avant le match entre Molenbeek et Charleroi, le Brésilien a préféré botter en touche au moment de parler d’un potentiel retour, quelques mois après avoir posé ses valises en Belgique. "Je suis Lyonnais, mais je suis bien à Molenbeek, je suis content d’être au RWDM. Rien n’indique que je pourrais faire mon retour à Lyon."

Laissant malgré tout la porte un peu ouverte, Claudio Caçapa est forcément touché par la situation actuelle à l’OL. "Je n’ai vraiment pas envie de penser à ce scénario de la descente. Lyon est un grand club, il y a de bons joueurs dans cette équipe et l’effectif actuel est loin d’être un effectif qui va descendre."