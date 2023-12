Jean-Michel Aulas lors de la demie de Coupe de France Nantes – OL (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Présent au siège de la Ligue AuRA jeudi, Jean-Michel Aulas a été interrogé sur la situation à l’OL. L’ancien président a pesé ses mots, mais a validé le besoin de changement à la tête du groupe lyonnais avec le départ de Fabio Grosso.

Ses obligations à la FFF l’obligent à ne pas prendre trop la parole, mais le naturel revient très vite au galop chez Jean-Michel Aulas quand il s’agit de parler de l’OL. Membre du COMEX de la fédération, l’ancien président lyonnais était présent jeudi au siège de la Ligue AuRA pour l’inauguration de la nouvelle salle de réception de la Ligue, en présence de Philippe Diallo, président de la 3F. À Gerland, des souvenirs lui sont forcément remontés à la tête même s’il a tiré "un trait sur le passé" mais c’est bien du présent qu’il a été question au moment de parler de l’OL.

Quelques heures plus tôt, Fabio Grosso avait vu sa mission sauvetage prendre fin, avant même d’avoir réellement commencé (7 matchs). "Il y a une grande tristesse. L’OL est un très grand club, et il faut absolument, quels que soient les acteurs, trouver une solution pour sortir de là. Le départ de Fabio est triste, mais il devenait inéluctable, a assuré 'JMA' à nos confrères du Progrès. Il fallait réagir, car le championnat est à 18 et il n’y a pas eu sur la première opération de changement d’entraîneur, de révolte. Là, il faut la créer."

Aulas espère une levée des sanctions de la DNCG

Bon dernier avec seulement sept points au compte, l’OL n’est pas encore totalement décroché, mais il devra tenter de prendre un maximum de points d’ici à la trêve hivernale afin de croire en des jours meilleurs. Estimant qu’une "attitude active sur le mercato" pourrait aider à redresser la barre, Jean-Michel Aulas, qui est en procès avec son ancien club, ne comprend pas pourquoi le projet présenté par John Textor n’a pas été validé par la DNCG. "Des opérations sont en cours, OL Reign, acquis 3,8 M€ il y a quatre ans et demi est en passe d’être vendu 53 M€ avec une plus-value colossale et supérieure à la vente de certains joueurs. L’opération de refinancement qu’a évoquée John est sophistiquée avec des bounces (obligations). Le stade était payé pratiquement, il rembourse une petite partie, ce qui permet de lever 380 M€. Donc, la DNCG a dû attendre d’avoir les éléments concrets, mais je n’ai aucun doute sur le fait que cela va se faire."

On est bien loin des prises de bec de l’été entre les deux derniers présidents, mais quelque chose nous dit que ce n’est pas anodin.