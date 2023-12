OL : Genesio finalement pas contre un retour ?

Bruno Genesio quittant la salle de presse après l’annonce de son départ de l’OL en 2019 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Libre depuis son départ de Rennes il y a une semaine, Bruno Genesio fait acte de candidature pour la succession de Fabio Grosso. Poussé par certains joueurs du vestiaire, l’entraîneur ne serait pas contre un retour à l’OL.

Il avait besoin de couper et de se retrouver auprès des siens. Ce qui avait été avancé il y a quelques jours au moment d’annoncer le départ de Bruno Genesio de Rennes. Une fin de collaboration d’un commun accord entre les deux parties après la défaite rennaise contre l’OL (0-1). Hasard du destin, Fabio Grosso a indirectement poussé dehors Genesio qui pourrait prendre sa suite dans le club lyonnais. L’entraîneur français est un nom qui revient depuis quelques heures et sa présence dans les tribunes pour le match contre Lille ne semble plus anodine pour certains.

"Pas une bonne idée"

Voir Genesio de retour sur le banc de l’OL, quatre ans après son départ, est-elle une idée plausible ? Malgré son désir de couper, le Lyonnais est ouvert à l’idée de retrouver son club de cœur pour l’aider à se maintenir d'après L'Equipe. Ce qui n'était pas la tendance début octobre. "J'ai fait ce que j'avais à faire dans ce club, avait-il répondu à Anthony Lopes dans Le Parisien. Des choses bien, d'autres qui l'étaient moins (...) Y retourner ne serait pas une bonne idée."

Poussé par certains joueurs du vestiaire

S’il n’a plus le soutien de Jean-Michel Aulas ou Vincent Ponsot, Bruno Genesio peut toujours compter sur celui de ses anciens joueurs. Il n’y avait qu’à voir les sourires avec Corentin Tolisso après la victoire il y a trois semaines pour comprendre que l’entraîneur garde une certaine cote chez certains. D’ailleurs, si l’OL n’a pas contacté son ancien coach, ce n’est pas le cas de quelques joueurs qui poussent en interne pour un retour de Genesio entre Rhône et Saône. Seront-ils entendus malgré leur début de saison catastrophique ? La décision finale du nouveau coach sera de toute façon confiée à David Friio, nouveau directeur sportif, et bien évidemment John Textor, qui ratisse pour enfin trouver la parle rare.