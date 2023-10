Revenir à l’OL ne serait "pas une bonne idée" pour Genesio

Entraîneur de Rennes depuis trois saisons, Bruno Genesio a tourné la page OL. À 57 ans, l’entraineur français ne se voit pas revenir dans son club de cœur d’ici à la fin de sa carrière.

Avec les événements qui secouent l’OL depuis maintenant plusieurs mois et même saisons, certains en sont devenus nostalgiques. Quatre ans après son départ de l’OL, Bruno Genesio continue, bien malgré lui, de faire parler dans l’environnement lyonnais. Pour de nombreux suiveurs, son départ à l’été 2019 a marqué le début de la fin pour l’OL, et ce, malgré la situation qui s’était installée entre le coach français et les supporters lyonnais. Peut-on donner totalement tort à ceux qui pensent cela ? Pas forcément puisque l’OL a utilisé six entraîneurs depuis le départ de Genesio. Néanmoins, l’ancien joueur du club n’aurait certainement pas réglé tous les maux lyonnais à lui tout seul.

"J'ai fait ce que j'avais à faire"

Quatre ans après son départ, Bruno Genesio a bien rebondi puisqu’il entraîne depuis plus de deux ans le Stade Rennais. Tout n’est pas tout rose, mais à l’heure de recevoir le PSG ce dimanche (20h45), le club breton n’est qu’à un point des champions de France en titre. En Lyonnais qui se respecte, Genesio garde forcément un œil sur son club de cœur et la situation actuelle le peine. Pourrait-il un jour revenir entre Rhône et Saône pour boucler la boucle et redresser la situation ? C’est la question que lui a posée Anthony Lopes chez nos confrères du Parisien. Et la réponse de Genesio est plutôt claire. "J'ai fait ce que j'avais à faire dans ce club. Des choses bien, d'autres qui l'étaient moins (...) Y retourner ne serait pas une bonne idée." Avec le départ de Jean-Michel Aulas, dont il était proche, Bruno Genesio a aussi perdu quelques accroches et soutiens dans le club pour que cette question d'un retour se pose.