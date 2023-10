Après les matchs à enjeux, l’OL découvre les matchs de la peur

Ce dimanche (15h), l’OL reçoit Lorient au Parc OL. Un match malheureusement important dans la course au maintien. Les Merlus sont les premiers des trois concurrents directs à venir.

D’ordinaire, s’il y avait un match à cocher dans le calendrier des quatre matchs qui arrivent, l’Olympico aurait eu les faveurs des supporters et des joueurs aux côtés de Lorient, Clermont et Metz. Le duel des Olympiques reste un match à part et sera forcément attendu, mais aujourd’hui, ce n’est pas celui qui occupe l’esprit. Dans la situation actuelle, l’OM représente avant tout un bonus plus qu’un match à enjeux. Car aujourd’hui, la priorité lyonnaise est ailleurs. Elle est au Parc OL dès ce dimanche contre Lorient, mais aussi le 22 octobre contre Clermont puis le 5 novembre contre Metz.

Avec deux points en sept matchs, l’OL est à des années lumières de chercher à se battre comme l’OM pour les places européennes. Il veut juste sortir un peu l’eau de la tête dans la course au maintien. "Les matchs les plus importants, ce sont Lorient et Clermont, pas Marseille, concède Nicolas Puydebois dans Tant qu’il y aura des Gones. Même un nul ne nous arrange pas parce qu’on peut avoir six voir plus de points de retard."

Trois concurrents directs à Décines

Après sept journées, l’OL accuse déjà cinq longueurs de retard sur la première place non relégable. Il y a donc déjà urgence. À Décines, on se refuse encore de parler de maintien après seulement quelques matchs joués, mais on a conscience que la série de matchs qui arrivent est de la plus haute importance. "Ça va ressembler à des matchs cruciaux, déterminants. On joue pour un club historique qui a toujours joué pour gagner. En ce moment, on est dans la difficulté, mais ça ne change pas les choses, répète Fabio Grosso. On travaille pour gagner ce match."

L’heure n’est pas à chercher un point par-ci, un point par-là, mais bien de décrocher une première victoire face aux Merlus et d’enchaîner dans deux semaines face à Clermont. L’idéal serait de faire un 9 ou 10 points sur 12 avant de se frotter aux cadors du championnat d’ici à la mi-décembre, mais quand une équipe n’a toujours pas réussi à sortir vainqueur d’un seul match, cela résulte plus du rêve que de la réalité du terrain.

Le groupe est-il prêt pour ces scenarii catastrophes ?

Même si ce serait le scénario attendu pour se sortir d’une zone rouge dont l’OL s’est trop habitué depuis le début de l’exercice. Après avoir joué pour l’Europe, les Lyonnais sont confrontés à jouer des matchs de la peur. Et mentalement, ce n’est clairement pas la même chose. Sont-ils vraiment prêts à ça alors qu'il est question de tensions dans le vestiaire ? Anthony Lopes avait assuré à Reims que les "joueurs sont programmés pour répondre à toutes les situations. On est bas, très bas. Pour l’OL, c’est peut-être nouveau d’être aussi bas aujourd’hui dans cette époque." Pour les supporters aussi, la situation est nouvelle. Pourtant, c’est avant tout le soutien qui est mis en avant depuis sept journées. L’accueil pour le départ à Reims puis les encouragements durant le match ont montré qu’ils étaient derrière les joueurs.

À ces derniers de "mouiller le maillot" pour garder ce soutien. Car, entre les frasques économiques de John Textor et la situation sportive, la cocotte minute montre malgré tout tranquillement en température. Et la pression d'atteindre un point de non-retour. "A Reims, on avait mille supporters derrière nous. Ils sont venus nous parler après le match, on sait qu’ils sont déçus, mais on veut montrer qu’on a besoin d’eux, a glissé Fabio Grosso vendredi. Mais il faut le montrer sur le terrain pour le mériter." Dans le club, on redoute clairement ce climat de défiance en cas de contreperformance contre Lorient et Clermont, d'autant plus que les trois matchs contre les concurrents se jouent à la maison. Le douzième homme aura clairement son rôle à jouer même s'il n'est pas sur le terrain.