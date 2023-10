Redescendu en réserve, Mohamed El Arouch s’est montré décisif contre l’AS Saint-Etienne. Son unique but a offert la victoire (1-0) à l’OL dans le derby.

Un derby reste un derby même en National 3. Il n’y a pas la ferveur que peut connaitre une opposition entre l’OL et l’AS Saint-Etienne à l’étage supérieur, mais la fierté régionale reste en jeu. Samedi, ce sont les Lyonnais qui ont fait respecter la domination territoriale à Décines. Dans ce duel accroché, la lumière est venue de Mohamed El Arouch. Redescendu en réserve pour cette rencontre quand Mahamadou Diawara fait sa première apparition avec le groupe professionnel, le meneur lyonnais a inscrit l’unique but de cette rencontre à la 39e minute (1-0).

Sous les yeux de plusieurs pros et Grosso

Suite à un beau mouvement sur le côté gauche, Islam Halifa a lancé El Arouch dans la course. Malgré la sortie du gardien, l’international espoir U20 l’a devancé d’un subtil piqué qui a fini sa course au fond des filets. Une libération pour l’OL qui avait eu du mal à rentrer dans son match face aux voisins stéphanois, plus entreprenant à l'image d'un retourné hors cadre de Mayilla (28e). Après une période d’observation, les joueurs de Gueïda Fofana ont monté en régime pour apporter le danger sur le but stéphanois. Romain Perret a obligé le portier adverse à s’employer (27e) sous les yeux de Rayan Cherki, Alexandre Lacazette ou encore Fabio Grosso.

Bengui a sauvé la mise

L'entraîneur italien, avec Rémy Vercoutre à ses côtés, a pu observer en condition de match la qualité technique d'El Arouch mais aussi le rempart que peut représenter Justin Bengui. Avant d'occuper un rôle de troisième gardien ce dimanche face à Lorient, l'international U19 a évité à l'OL un partage des points. Il s'est interposé devant Cissé (52e) avant de dévier du bout du pied un plat du pied de Mayilla qui est venu mourir à côté du poteau lyonnais. Grâce à ce deuxième succès de la saison, l'OL remporte le derby et repasse devant son adversaire du jour au classement. Une soirée parfaite.