OL - Lorient : avant-match, horaire et diffusion TV

Corentin Tolisso face à Dango Ouattara (Lorient – OL) (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le huitième match de Ligue 1 de l'OL face à Lorient.

L’avant-match

Duel de malades ce dimanche au Parc OL. Après l’euphorie des deux matchs de la Coupe du monde de rugby, l’enceinte de Décines va retrouver le climat morose autour de l’OL et de son début de saison chaotique. Trois semaines après un triste 0-0 contre Le Havre, le club lyonnais n’a pas bougé avec toujours deux points au compteur, mais bien une place de lanterne rouge. En défiant Lorient, 16e et également dans une spirale négative, Fabio Grosso et ses joueurs espèrent enfin lancer leur saison avec une première victoire, le tout face à leurs supporters. Ces derniers, en nombre à Reims, avaient montré leur mécontentement à la fin du match en demandant de "mouiller le maillot".

Pour la réception de Lorient avant la trêve internationale, Grosso peut compter sur un groupe au complet. L’entraîneur a même dû faire quelques choix avec le retour de blessure de Dejan Lovren tandis que Paul Akouokou, absent à Reims, n'est pas dans le groupe. C'est Mahamadou Diawara qui vient renforcer l'entrejeu lyonnais même s'il n'a pas vocation à jouer mais sa semaine a plu à l'Italien. Ce n’est pas forcément pour déplaire au coach qui peut installer une concurrence afin de retrouver le sourire à tous les étages du club.

À quelle heure se joue OL - Lorient ?

Encore un match le dimanche pour l’OL et ce n’est pas près de s’arrêter puisque les trois prochains seront aussi ce jour-là. Après 13h à Reims et en attendant 20h45 contre Clermont le 22 octobre, c’est à 15h que les joueurs lyonnais et lorientais ont rendez-vous ce dimanche au Parc OL. La rencontre sera arbitrée par Clément Turpin.

Sur quelle chaîne voir OL - Lorient ?

Qui dit 15h, dit multiplex dominical de la Ligue 1 et donc diffusion sur Prime Video. Les commentaires seront assurés par Corentin Meynier et Cris, l’ancien défenseur de l’OL.