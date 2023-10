OL : Lovren de retour à l’entraînement collectif

Touché au bassin il y a trois semaines, Dejan Lovren a fait son retour à l’entraînement ce mardi. Le défenseur croate n’a toujours pas joué avec l’OL cette saison.

Son cas commençait à soulever une question chez les suiveurs de l’OL. Quand Dejan Lovren allait-il enfin revenir à l’entraînement pour pouvoir postuler dans le groupe ? Vendredi dernier, le club avait acté son forfait pour le déplacement à Reims et dans le même temps annoncé son retour avec l’effectif de Fabio Grosso en début de semaine. Après un jour de repos lundi, les Lyonnais ont repris le chemin de l’entraînement ce mardi et le défenseur était bien de la partie. Il a participé au début de la séance avec un échauffement intensif puis aux circuits de passes et opposition sur terrain réduit. Il s’est ensuite éclipsé pour travailler individuellement sur du foncier. Après trois semaines sur le flanc en raison d’un coup reçu au bassin, Dejan Lovren entrevoit enfin le bout du tunnel et espère enfin pouvoir lancer sa saison 2023-2024.

Onze minutes de jeu depuis mai dernier

Touché aux ischios à Clermont en mai dernier, le vice-champion du monde 2018 avait dû faire l’impasse sur les derniers rendez-vous de la saison dernière pour se remettre complètement sur pied. Malheureusement, il avait rechuté dès le premier match de préparation contre De Treffers début juillet et n’avait fait son retour à l’entraînement qu’avant le choc contre le PSG. Encore trop juste, il avait profité de la trêve internationale pour reprendre du rythme lors d'un amical contre Auxerre avant ce coup dur au bassin deux jours avant la réception du Havre. Ne reste plus qu’à espérer que tous ces pépins physiques soient derrière Lovren.