Une semaine après avoir pris le meilleur sur le PSG, l’OL va enchaîner dimanche (21h) avec la réception des Girondins de Bordeaux. Cette rencontre sera arbitrée par Alexandra Collin.

Enfin les joies d’un match à domicile. Une semaine après avoir remporté le choc contre le PSG (0-1), l’OL féminin va enfin pouvoir évoluer à domicile dimanche, ayant joué les deux premières journées à l’extérieur. À 21h, les joueuses de Sonia Bompastor recevront les Girondins de Bordeaux du côté du terrain Gérard Houllier au centre d’entraînement. Les Fenottes viendront clore un nouveau dimanche de football pour l’OL puisque les garçons évolueront au Parc OL quelques heures plus tôt contre le FC Lorient (15h). La venue des Bordelaises sera l’occasion pour les Lyonnaises et leurs supporters de recroiser la route de Patrice Lair, ancien coach de l’OL (2010-2014), mais aussi de Nesrine Bahlouli, prêtée avec option d’achat par l’AC Milan.

Néanmoins, il n’y aura pas d’amis au coup d’envoi donné à 21h pour cette rencontre de la 3e journée de D1 féminine. Le corps arbitral sera composé d’Alexandra Collin, comme arbitre centrale, et de ses deux assistantes Clémentine Dubreil et Violette Le Chevet. La saison passée, Alexandra Collin avait notamment arbitré la finale de la Coupe de France remportée par l’OL face au PSG (2-1) mais aussi les rencontres de D1 féminine contre Montpellier (1-3) et Le Havre (0-7). Elle avait été élue meilleure arbitre du championnat à l'issue de la saison.