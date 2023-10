OL : avec deux défaites pour débuter, Grosso rejoint Jacquet

Malgré un meilleur visage de son équipe, Fabio Grosso n’a réussi à remporter ses premiers points sur le banc de l’OL à Reims. Avec deux défaites en deux matchs, l’entraîneur italien imite Aimé Jacquet en 1976.

Il est de nature optimiste et si lui n’y croit déjà plus, la messe sera dite. Dimanche, après le revers de l’OL à Reims (2-0), Fabio Grosso n’a pas souhaité se montrer abattu face à la presse. En poste depuis deux semaines, l’entraîneur italien savait que le chantier serait grand "autrement, je ne serais pas là". Après la bouillie à Brest, il a été un peu plus séduit par le visage de ses joueurs collectivement, même si "on fait des erreurs qui coutent cher". En misant sur le 3-5-2, Fabio Grosso voulait aussi bien rassurer ses joueurs que se rassurer lui-même, à la recherche de la solution miracle. Il a manqué de créativité dans le jeu, mais l’OL a paru plus solide. Mais à la fin, c’est bien une défaite qui s’est ajoutée au tableau de marche lyonnais.

Les points plus que le beau jeu

Tout ne changera pas en un claquement de doigts, mais Fabio Grosso tente de faire bonne figure et assure "avoir vu la lumière avec des belles choses qui nous attendent si on joue en équipe." En attendant l’heure de la rédemption lyonnaise, Fabio Grosso est devenu dimanche le premier entraîneur de l’OL à signer deux défaites de suite pour ses débuts sur le banc depuis Aimé Jacquet en 1976. Ce ne sont pas les premiers pas rêvés, mais la transition pour imposer sa philosophie va prendre du temps. Aujourd’hui, plus que le beau jeu, ce sont avant tout les points qui comptent d’ici à la trêve hivernale.