Reims - OL (2-0) : Grosso a vu "un match équilibré"

S'il a regretté le manque de confiance de son équipe, Fabio Grosso a estimé que la rencontre entre Reims et l'OL était plus accrochée que ce que le score ne laissait entendre (2-0).

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les débuts de Fabio Grosso à l'OL sont délicats. Après le revers à Brest (1-0), la formation rhodanienne a de nouveau perdu, cette fois-ci à Reims (2-0), concédant ainsi sa cinquième défaite en sept journées de Ligue 1.

Dernière actuellement du championnat, elle affiche une forme très inquiétante, même si son entraîneur a observé du mieux. "Il y a des choses positives aujourd’hui, même si c’est bizarre de dire ça après une défaite. Je vois une lumière au fond et cette lumière, il faut aller la chercher et travailler dur pour y arriver. Je pense qu’après, il va y avoir des choses différentes qui vont s’ouvrir à nous parce que les petits détails qui changent les rencontres ne tournent pas en notre faveur pour le moment, a-t-il constaté. On n’est pas en confiance et sur la longueur du match, on devient un peu faibles. Mais c’était une affiche équilibrée et s’il y avait une équipe qui devait être devant au score en première mi-temps, c’est nous. On fait un cadeau à la fin et on craque."

"Reims n'a pas fait grand-chose"

L'Olympique lyonnais a surtout délivré un plutôt bon premier quart d'heure, avant de petit à petit retomber dans ses travers. En face, les hommes de Will Still ont exploité les erreurs adverses pour prendre les commandes et ne plus les lâcher. "On a joué une formation qui se crée beaucoup d’occasions depuis le début de saison. Aujourd’hui (dimanche), ils n’ont pas fait grand-chose, a relevé le technicien italien. Quand tu regardes les statistiques, tu vois toujours quelque chose de la partie. Par rapport à Brest, où ce n’était pas bon, c’était plus équilibré. On subit trois frappes cadrées, on prend deux buts."

Néanmoins, Grosso estime qu'il a après ce revers une base sur laquelle bâtir un début de renaissance, même si cela semble tout de même très fragile. "Comme équipe, on doit travailler. Je le sais, je le savais, mais à la différence du premier match, je vois des choses sur lesquelles bosser et on va appuyer dessus. Quand tu n’es pas costaud dans la tête, tu te retrouves à laisser des choses en route. En première mi-temps, on a deux possibilités de marquer, il y a des actions que l'on doit mieux gérer, mais on rend le ballon à l’adversaire, a-t-il regretté. Je suis déçu, mais j’ai demandé aux joueurs de lever la tête, sortir les épaules et faire les efforts pour améliorer les choses positives de la rencontre. On n’est pas contents de perdre, surtout quand on représente un club aussi important."

"C'est compliqué quand tu n’as pas de certitude"

Dans son discours, le champion du monde 2006 a aussi évoqué l'état d'esprit de son groupe. "On alterne la colère, donner la confiance, on essaye de tout faire. J’ai une ligne directrice et les gars ont compris, mais c’est compliqué lorsque tu n’as pas de certitude, a-t-il expliqué. On est déçus parce qu’on voit la passion des supporteurs, l’état du club, mais on ne doit pas penser à ça pour l’instant. On a une grande responsabilité pour tout donner et sortir de cette situation. Faire du sport, ça veut dire regarder les difficultés dans les yeux et aller au combat. On est prêts pour ça. Les obstacles grandissent mais j’y crois. J’ai confiance dans la qualité des joueurs. Il faut faire les efforts pour y arriver." Des paroles que l'on entend beaucoup ces dernières semaines, mais qui, pour l'instant, n'ont pas eu d'effet.