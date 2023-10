Suite à une rencontre plutôt équilibrée, c'est l'OL qui a pris le dessus sur le PSG dimanche en D1 (0-1). Un duel dans lequel l'efficacité fut la clé comme l'indique Perle Morroni.

Comme lors de la dernière venue des Fenottes au Parc des Princes au mois de mai, la victoire est tombée dans l'escarcelle de l'OL dimanche (0-1). La réalisation d'Eugénie Le Sommer à la 21e minute a suffi au bonheur des joueuses de Sonia Bompastor. Néanmoins, cette rencontre n'a pas été de tout repos pour l'Olympique lyonnais. "Face au PSG, c'est toujours un match difficile. C'est une grande équipe, encore plus chez elle, a rappelé Perle Morroni. Donc oui, à certains moments de la partie, on a souffert, mais je pense que nous aussi, on les a fait souffrir. C'était assez équilibré."

Les deux gardiennes ont dû se mettre en évidence, et à ce petit jeu, Christian Endler a réalisé un sans-faute. De l'autre côté, Constance Picaud a arrêté la tentative de Selma Bacha (16e), mais elle s'est inclinée cinq minutes plus tard. "On a eu les premières occasions, et on a su être efficaces plus vite, s'est satisfaite Morroni. Elles ont eu elles aussi des situations, mais elles n'ont pas concrétisé. On va continuer à travailler pour réduire le nombre d'actions concédées."

"Endler fait la différence" Morroni

Désignée comme top du match par la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais grâce à superbe prestation, Endler a d'ailleurs eu le droit aux louanges de sa coéquipière. "C'est une très grande joueuse et un grand nom du football. J'ai la chance d'évoluer avec elle depuis quelques années, entre Paris et l'OL, et à chaque fois, elle fait la différence", a applaudi la défenseure lyonnaise.

Enfin, Le Sommer, qui traverse une excellente période actuellement, a également été saluée par Perle Morroni en zone mixte. "Je suis très contente pour elle, elle est en grande forme et enchaîne les buts. Elle mérite et nous a permis de remporter cette affiche", a-t-elle apprécié.

Avec notre envoyé spécial au Parc des Princes, David Hernandez