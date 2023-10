Après la défaite à Reims (2-0), l’OL opte pour la positive attitude

Le déplacement à Reims dimanche n’a pas engendré de miracle. L’OL a perdu son cinquième match en sept journées (2-0), mais malgré la crise et la dernière place en Ligue 1, les Lyonnais ont essayé de se montrer positifs.

Les semaines se suivent, et malheureusement pour l’OL et ses supporteurs, elles ont une forte tendance à se ressembler. Battu sans combattre à Brest au début de l’automne (1-0 le 23 septembre), l’Olympique lyonnais a fait un peu mieux, mais a encore perdu dimanche, cette fois-ci à Reims (2-0). Le voilà bon dernier de Ligue 1 avec deux points en sept journées, et donc toujours aucun succès à fêter.

Néanmoins, au sortir de cette cinquième défaite de la saison, l’ensemble des composantes du club ayant pris la parole ont voulu envoyer un message plutôt rassurant, à commencer par Fabio Grosso. “Il y a des choses positives, même si c’est bizarre de dire ça après une défaite. Je vois une lumière au fond et cette lumière, il faut aller la chercher et il faut travailler dur pour y arriver. Je pense qu’après, il va y avoir des choses différentes qui vont s’ouvrir à nous parce que les petits détails qui changent les matchs ne tournent pas en notre faveur pour le moment. On n’est pas en confiance et sur la longueur de la rencontre, on devient un peu faibles, a reconnu l’entraîneur italien. C’était une affiche équilibrée et s’il y avait une équipe qui devait être devant au score en première mi-temps, c’est nous. On fait un cadeau à la fin et on craque.”

L'entraîneur et les joueurs ont vu du mieux

Chez les joueurs, le ton est sensiblement le même, bien que Corentin Tolisso soit apparu très marqué au micro du diffuseur. Anthony Lopes, seul footballeur à s’être arrêté en zone mixte, a lui eu “l’impression d’avoir vu un meilleur visage de l’OL, ce qui a été le cas.” Capitaine du jour en l’absence d’Alexandre Lacazette, le gardien a toutefois admis que “l’équipe était malade, et ça fait mal. Pour l’instant, on n’a pas le remède nécessaire. De ce que le groupe a montré, j’ai envie d’y croire même si la défaite est là, a-t-il confié. Il faut qu’on gomme toutes ces petites successions d’erreurs qui font qu’on les paie cash.”

Enfin, le patron, John Textor, est lui aussi sorti du silence via un communiqué publié peu de temps après la rencontre. L’Américain exhorte les fans à poursuivre leurs encouragements, tout en évoquant le mercato hivernal. “Comme vous le savez, en janvier, nous n'aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l'équipe. Soyez assurés que je ne permettrai jamais à ce club de perdre son prestige, a affirmé l’homme d’affaires. Notre objectif reste de retrouver le succès cette saison. Je crois au travail de Fabio, et je crois en sa philosophie d'équipe. Il trouvera les joueurs qui répondent à ces attentes, et nous grimperons au classement."

On l’aura compris, des dirigeants aux footballeurs, chacun essaye de ressortir des choses auxquelles se raccrocher. Mais avant la période des transferts de cet hiver, il faudra tout de même parvenir à gagner des points, et sur ce qu’on voit sur le terrain, l’Olympique lyonnais n’est pas encore prêt pour cela.

Reims a puni les errements de l'OL

Bien sûr, il a affiché un visage plutôt convainquant pendant un quart d’heure en début de partie, mais ensuite, la partition est devenue beaucoup plus brouillonne, et Reims, sûr de son plan et de sa méthode, n’a eu qu’à punir les erreurs rhodaniennes.

Alors, tout en rappelant une nouvelle fois que “l’équipe devait travailler”, Fabio Grosso a voulu souligner des axes de progression. “A la différence du premier match, je vois des choses sur lesquelles bosser et on va appuyer dessus. Quand tu n’es pas costaud dans la tête, tu te retrouves à laisser des actions en route. En première mi-temps, on a deux possibilités de marquer, il y a des situations lors desquelles on doit mieux gérer le ballon, mais on le rend à l’adversaire, a regretté l’ancien défenseur. Je suis déçu, mais j’ai demandé aux joueurs de lever la tête, sortir les épaules et faire les efforts pour améliorer les points positifs de cette partie. On n’est pas contents de perdre, surtout lorsqu’on représente un club aussi important. Les difficultés grandissent mais j’y crois. J’ai confiance dans la qualité des gars. Il faut faire les efforts pour y arriver.”

Anthony Lopes était également de cet avis, espérant que lui et ses partenaires arriveraient à “gommer toutes ces petites successions d’erreurs qui font qu’on les paie cash. Il y a beaucoup, beaucoup de négativité derrière les mauvais résultats, mais il faut qu’on s’accroche à tous ces motifs d’espoir qui ont été plutôt pas mal sur ce match-là. On se crée des situations qu’on n’arrive pas à mettre au fond. Or, cela nous permettrait de passer du bon côté et d’enchaîner derrière, a-t-il insisté. Je ne baisserai jamais les bras ni les armes, c’est mon tempérament qui est comme ça, que je sois bon ou moins bon. Il faut savoir assumer.”

"Il faut aller au combat" Grosso

Au-delà de la positive attitude exprimée, les discours ont aussi tourné autour de l’état d’esprit et “d’aller au combat”, pour citer le technicien transalpin. “J’ai une ligne directrice et les joueurs ont compris, mais c’est difficile quand tu n’es pas en confiance, a-t-il expliqué. Faire du sport, ça veut dire regarder les difficultés dans les yeux. On est prêts pour ça.”

Il y a tout de même une réalité factuelle, aujourd’hui, en ce 2 octobre, l’OL est la lanterne rouge du championnat. On le sait, le changement prend du temps, mais sans une réaction rapide, le pire pourrait très bien arriver à l’issue de cet exercice 2023-2024. “On est programmés pour répondre à toutes les situations. Pour l’Olympique lyonnais, c’est peut-être nouveau d’être aussi bas aujourd’hui dans cette époque. On a besoin de tout le monde. Il faut qu’on assume quand on est bon, moins bon, et relever la tête très rapidement. On doit retourner au boulot”, a martelé Lopes.

"Grosso apportera des ajustements en conséquence" Textor

Des paroles déjà entendues et qui n’ont pas trouvé d’écho sur le terrain. En plus des mots encourageants, il va donc falloir passer aux actes, et certains pourraient en payer le prix au vu des mots de John Textor. “Fabio fait un travail solide. Il en apprend davantage sur ses joueurs chaque jour. Certains réagissent bien au travail, tandis que d'autres ne le font clairement pas. Malheureusement, lorsque Fabio teste certains garçons dans cette situation, il n'apprend pas toujours des choses positives, mais il apportera des ajustements en conséquence”, a prévenu le président.

Cela créera-t-il un électrochoc ? C’est semble-t-il l’objectif recherché. Actuellement, l’OL tâtonne à tous les niveaux, et cette communication à la fois positive et volontaire est peut-être ce qui convient le mieux dans cette spirale négative. Mais en attendant de voir si des améliorations seront constatées dans les semaines et mois à venir, cela ressemble surtout à de la méthode Coué.