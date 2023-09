Même avec Grosso, l'OL reste malade à Brest (1-0)

Pour la première de Fabio Grosso, l'OL a été dominé par Brest. Après avoir fait longtemps le dos rond, les Lyonnais ont craqué en fin de match et perdu pour la quatrième fois de la saison (1-0).

Les semaines passent, les matchs de Ligue 1 aussi tout comme les entraîneurs et pourtant l’OL a toujours autant de mal à rentrer dans ses matchs. Pour la première de Fabio Grosso sur le banc lyonnais, ses joueurs sont restés dans la continuité de ce qui peut être vu depuis des mois. L’OL a plié, a pensé qu'il n'allait pas rompre mais a finalement cédé face à la tornade de Brest (1-0) dans cette 6e journée de Ligue 1.

Ce n’est cependant pas passé bien loin si Anthony Lopes n’avait pas été sur le chemin des Brestois pendant 90 minutes. Le portier lyonnais a joué les héros masqués dès la 4e minute sur une frappe de Satriano. L’attaquant breton avait profité d’une mauvaise passe de Kumbedi vers Akouokou. Quand offensivement, les attaquants lyonnais n’ont rien eu à se mettre sous la dent, la défense lyonnaise a rapidement dû mettre le bleu de chauffe derrière son gardien.

Un seul tir en première mi-temps

Mangé dans l’impact (70% de duels perdus après 20 minutes), l’OL a vu Brest touché la barre après une claquette de Lopes sur une frappe lourde de Le Douaron (24e). Fabio Grosso a été grandement agacé sur son banc de touche et on peut le comprendre. Amorphe, son équipe n’a presque jamais réussi à apporter du danger sur le but de Bizot. Caqueret a bien été envoyé en profondeur, mais a manqué d’une pointure pour prendre le meilleur sur ses adversaires (38e). Ce fut un petit miracle de voir l’OL rentrer à 0-0 à la pause avec un seul tir contre 13, mais comme souvent, chaque temps fort non converti peut se payer. Le raté de Le Douaron à l’heure de jeu a laissé penser que la roue avait tourné mais Mounié (1-0, 87e) a validé cette domination.

Des erreurs techniques flagrantes

Après avoir décidé de ne rien changer à la pause, Grosso a montré qu’il pouvait être un sanguin dans ses décisions. Voyant que le retour des vestiaires étaient du même acabit que la première mi-temps, il a effectué un triple changement à la 50e avec une réorganisation tactique en 4-4-2, mais toujours sans Rayan Cherki, qui n'a eu que dix minutes à se mettre sous la dent. Les frappes de Baldé (52e) et de Lacazette juste au-dessus de la barre (54e) puis dans les bras de Bizot (74e) ont apporté une pointe de frisson dans le jeu lyonnais.

Mais c’est se contenter de peu quand Lacazette a touché son premier ballon dans la surface au moment de cette deuxième frappe. Ou peut-être simplement le symbole d’une formation qui est dans la zone rouge. On se doutait bien que Grosso n’allait pas tout changer en une semaine et un claquement de doigts, mais voir tout ce déchet technique n’est en rien la faute d’un entraîneur. Mais bien de ceux qui sont sur le terrain. Aujourd’hui, les Lyonnais ne sont pas au niveau et les deux points au classement en sont le symbole.