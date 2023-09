L’OL a eu les ailes coupées à Brest (1-0)

En se passant de Rayan Cherki, Fabio Grosso avait choisi de mettre deux vrais ailiers dans son 4-3-3. Ni Nuamah ni Moreira n’ont réussi à apporter de la percussion dans ce Brest - OL (1-0). Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Flop : des ailiers timides

Cela a été la première grosse décision du mandat de Fabio Grosso. Dans son envie de voir l'OL jouer en 4-3-3 et d’utiliser les couloirs, l’entraîneur italien avait choisi de se passer de Rayan Cherki au coup d’envoi. La confiance avait été donnée à Diego Moreira pour animer le couloir gauche et à Ernest Nuamah de l’autre côté. Ça n’a clairement pas été un choix gagnant. Pour sa première titularisation au haut niveau, le Portugais n’a pas été gâté. Il a pris pas mal de coups, mais a aussi eu du mal à faire la différence, chose qu’il avait réussi contre Le Havre alors que les organismes étaient fatigués. À Brest, tout le monde était à 100% et Moreira n’a pas été en capacité à provoquer, bien muselé et peut-être encore trop frêle.

Devant le Portugais en première période, Grosso a tenté le guider, mais le scénario voulu avant la rencontre n’a clairement pas été celui observé. Et Diego Moreira n’a pas été seul puisque Ernest Nuamah a été, lui aussi, loin du visage montré lors de ses deux premiers matchs. Averti après seulement 10 minutes, le Ghanéen a loin d’avoir été propre techniquement, perdant beaucoup de ballons sur ses passes et remises. Il y a eu un peu de mieux, mais dans la volonté de vouloir jouer sur les ailes, l’OL n’a pas réussi à construire pour mettre ses ailiers en évidence et ces derniers n’ont pas montré les bonnes aptitudes. Le double changement dès la 50e a été la cerise sur le gâteau.

Top : Anthony Lopes

Depuis son retour, il n’avait pas forcément eu à se mettre en évidence. Il avait pris quatre pions contre le PSG avant de ne pas forcément être sollicité par Le Havre la semaine dernière. Dans le Finistère, ce fut une tout autre histoire avec beaucoup de sollicitations pour Anthony Lopes. Quand le gardien est autant mis en évidence, ce n’est jamais bon signe et cela a été la preuve que l’OL a plus que subi face à Brest. Le but de Mounié n'a été que la conséquence de cette domination brestoise. Toujours masqué après sa blessure au visage, le gardien lyonnais a dû avoir la main chaude très rapidement.

Dès la 4e minute très exactement, en se couchant rapidement sur une frappe à ras de terre de Satriano. Le ton était donné pour l’international portugais qui a vu le ballon naviguer devant sa surface à plus d’une reprise. En s’envolant à la 23e, il a empêché l’ouverture du score brestoise en claquant du bout des doigts un tir lourd de Le Douaron sur sa barre. Un sauvetage que Lopes a bien cru essentiel tout comme son intervention du pied devant Lees-Melou (56e). Mais à force de subir, l'OL et son portier ont forcément fini par s'incliner.