Ancien formateur à la Juventus Turin, Fabio Grosso n’a pas peur de s’appuyer sur les jeunes. Avec l’Italien, la hiérarchie à l'OL peut-elle vraiment être bousculée ? A Brest, il faudra encore patienter un peu.

"Tu ne me parles pas d’âge". Ce ne sont pas les propos de Fabio Grosso, mais ceux de Kylian Mbappé. Seulement, lors de sa présentation lundi, l’entraîneur italien avait assuré "ne pas regarder la date de naissance" au moment de mettre la meilleure équipe possible sur le terrain. Le meilleur collectif et non les meilleures individualités. C’est en somme ce que le nouvel entraîneur de l’OL a laissé sous-entendre dans sa manière de fonctionner.

Il n’en fallait pas plus pour voir les supporters s’emballer et croire enfin à des changements notables avec Grosso. Cela va-t-il être réellement le cas ? Il est encore trop tôt pour le dire après une semaine d’entraînement. À la question de savoir si des changements seraient déjà opérés du côté de Brest, l’entraîneur lyonnais a plutôt botté en touche. "J'ai confiance dans le groupe, je le sens. Je ne vais pas faire une révolution ou des changements juste pour changer. Je vais faire l'équipe que je pense la plus sérieuse et dont je sais qu'elle donnera tout sur le terrain."

Les cinq changements, un caractère bien trempé

À ceux qui voyaient déjà Mohamed El Arouch ou Mamadou Sarr intégrer le onze de départ avec l’arrivée de Grosso, il faudra patienter, les deux jeunes n’étant même pas dans le groupe. Les supporters ne sont pas à l’abri d’une bonne surprise à l’avenir, mais à l’instant T, la révolution aura avant tout avoir lieu dans les têtes. Fabio Grosso veut désormais voir une équipe qui joue ensemble plutôt qu’une addition d’individualités afin de retrouver une assise collective et ne plus se faire prendre sur des coups de pieds offensifs qui se transforment en but pour l’adversaire par exemple.

Néanmoins, dire qu’il ne va pas y avoir une rupture avec Laurent Blanc est fausse. Quand le Cévenol n’était pas forcément un adepte des changements, son homologue italien compte bien s’appuyer sur les nouvelles règles. "Aujourd’hui, il y a cinq changements donc tu peux changer la moitié de ton équipe. Je veux que tout le monde soit concerné même si le joueur ne commence pas le match. Car en entrant, il peut apporter. C’est ce que j’essaye de faire passer comme message. Le banc, c'est comme le terrain, ils jouent, on a cinq changements. Donc c'est le groupe qui joue le match."

Quand les positions semblaient figées depuis des mois, les performances à l’entraînement devraient enfin trouver écho chez le staff technique et enfin pousser l’effectif vers le haut. "Pour moi, les choses sont très simples. On se base sur ce que les joueurs nous montrent. Et ensuite, on fait des choix. Bien sûr que si tout le monde veut gagner sa place, c'est difficile, mais tant mieux. Pour moi, le plus dur sera de laisser des joueurs à la maison. Pas de les mettre sur le banc."

La réalité sportive actuelle à l'OL pousse à l'urgence

Derrière son sourire à l’italienne et sa gentillesse, Fabio Grosso est réputé pour ne pas forcément faire dans le sentimental au moment de faire des choix. À Brescia, il a eu sous ses ordres un certain Mario Balotelli. L’attaquant est réputé pour son caractère volcanique et malgré son statut de star dans le club italien, Grosso n’y était pas allé par quatre chemins. Face au manque d’implication de "Super Mario" à l’entraînement, il l’avait tout simplement renvoyé d'une séance en 2019. C’est clairement une bonne chose pour l’OL où certains statuts empêchent toute évolution collective ou même remise en question personnelle. Il n’y aura pas de grande révolution, mais voir l’Italien faire des retouches avant ou pendant le match a bien plus de chances d’arriver que sous Laurent Blanc.

Bien évidemment, tout n’est pas tout rose et les déclarations de l’entraîneur restent soumises à la réalité de ce qu’il se passera sur le terrain. Car le constat est clair aussi à l’OL. Au moment de rejoindre Brest, le club lyonnais n’affiche que deux points au compteur. Il y a une urgence sportive qui peut pousser Grosso à s’appuyer sur les plus expérimentés pour redresser la barre. Une stratégie utilisée par Laurent Blanc à son arrivée également, mais sans réel succès jusqu’à la trêve hivernale. La rédemption n’était intervenue qu’avec l’émergence des jeunes comme Barcola et Cherki. "Un club de foot ne peut pas se permettre de ne pas faire jouer par moment des joueurs qui font rentrer de l’argent, qui te coûtent cher, a avancé Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. C’est un monde idéal, la méritocratie. Oui, on devrait faire jouer les joueurs méritants, mais dans un ensemble de foot business, on doit gagner des matchs, mais aussi de l’argent. "

À Lyon, la patte Grosso est forcément attendue, mais ne devrait vraiment intervenir qu’une fois la trêve d’octobre passée. D’ici là, le champion du monde 2006 va avant tout chercher à concerner tout son groupe par touche. Car la concurrence est de mise.