Ligue 1 : l'OL veut retrouver une dynamique offensive à Brest

L'OL n'a inscrit que 3 buts depuis le début du nouvel exercice. Pire attaque de l'élite, le club rhodanien peine dans ce secteur.

Mais que se passe-t-il en attaque à l'OL ? Après 5 rencontres de championnat, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette accusent le coup. Ils n'ont en effet inscrit que 3 réalisations depuis leur premier match de L1 face à Strasbourg mi-août. Le club rhodanien est actuellement la pire attaque du championnat. Mais avec les arrivées de Mama Baldé, Ernest Nuamah ou encore Diego Moreira durant le mercato estival, la donne va-t-elle changer ? Auteurs de prestations convaincantes lors des deux derniers matchs face au PSG et Le Havre, le trio compte bien prêter main-forte aux partenaires de Rayan Cherki.

65 buts marqués la saison dernière

Pour comparer aux chiffres évoqués précédemment, l'OL avait mis 13 buts sur les 5 dernières affiches de l'exercice 2022-2023 (5 contre Montpellier, 1 contre Clermont, 3 contre Monaco, 3 contre Reims et 1 contre Nice). Par ailleurs, il est bon de noter que les Gones n'ont pas mis un but avant la 69ᵉ minute de jeu sur les 3 inscrits depuis le début de la saison. Un retard à l'allumage qui explique en partie la triste statistique selon laquelle l'OL fait partie des trois formations en Europe à ne pas avoir encore mené au score en 2023-2024. L'ancien joueur et nouvel arrivant à la tête du staff Fabio Grosso va devoir trouver une solution à ce problème. Et ça commence dès samedi (21 heures) face à Brest.