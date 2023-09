Maxence Caqueret lors d’OL – Brest (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Deuxième au classement après cinq matchs, le Stade Brestois ne cesse de surprendre depuis la reprise en Ligue 1. L'OL est prévenu.

L'OL ferait bien de se méfier avant de se déplacer en terres bretonnes samedi (21h) pour le compte de la 6ᵉ journée de Ligue 1. Les joueurs de Fabio Grosso défient Brest, équipe surprenante depuis le début du nouvel exercice version 2023-2024. Les ouailles d'Éric Roy occupent actuellement la 2ᵉ place du classement après cinq matchs avec 10 unités au compteur. Le club finistérien a par ailleurs remporté trois de ses cinq premières rencontres (1 nul, 1 défaite) pour la première fois de son histoire en 18 saisons au sein de l'élite française.

Brest habitué à renverser le cours d'un match

Mais, ce n'est pas la seule statistique qui témoigne du bon démarrage du club breton. Les coéquipiers de Romain Del Castillo (ex-OL) ont pour coutume d'encaisser le premier but de la rencontre avant de battre son adversaire. En effet, c'est arrivé à deux reprises : une première fois face à Lens (3-2) et une seconde face au Stade de Reims le week-end dernier (2-1). Brest a donc engrangé six points depuis le début de la saison après avoir concédé l'ouverture du score.

De surcroît, l'équipe bretonne a remporté sa 11ᵉ rencontre de championnat en 2023, soit une de plus que sur l'année civile 2022 (10). Autant dire que l'OL aura fort à faire en cette fin de semaine alors que le club dirigé par John Textor est à la recherche de son premier succès en championnat.