Textor n’en démord pas, il veut l’OL en Ligue des champions

Présent aux côtés de Fabio Grosso lundi, John Textor a été plutôt discret. Néanmoins, le propriétaire américain a rappelé l’objectif de l’OL, à savoir la Ligue des champions.

Il n’y a encore pas si longtemps, l’arrivée de Fabio Grosso aurait largement dépassé l'heure de présentation. Lundi, le gong a retenti bien avant ces soixante minutes. Sans Jean-Michel Aulas et ses longues introductions, John Textor a avant tout laissé la parole à Fabio Grosso et ne s’est pas aventuré sur le terrain des longues tirades. Pendant presque dix minutes, il a regardé son nouvel entraîneur répondre aux questions avant d’être enfin sollicité.

De passage en Europe, Textor a assisté à la victoire de RWD Molenbeek samedi avant de prendre place dans les tribunes du Parc OL dimanche pour le nul contre Le Havre (0-0). Comme Grosso, l’Américain a pu constater le chantier qu’il reste, mais lundi, le propriétaire de l’OL se montrait résolument optimiste pour la suite des évènements. "Nous avons joué que 5 matchs parmi 34. La saison est longue. Je pense que nous sommes bien préparés. Même si parfois, on a l'impression que nous sommes un lion sans dents, mais nous restons un lion."

"Une place supplémentaire pour se qualifier"

Malgré la crise sportive avec deux points en cinq matchs et l’éviction de Laurent Blanc, John Textor ne souhaite pas tirer la sonnette d’alarme. Le projet met "un peu plus de temps qu’espéré à se mettre en place" comme l’avait concédé Santiago Cucci après la défaite contre le PSG début septembre, seulement, l’homme d’affaires américain reste ferme sur ses ambitions. À l’heure d’une situation complexe en championnat, Textor croit encore dur comme fer à la Ligue des champions.

Trop peut-être ? "Mon statut de propriétaire me permet de fixer des objectifs que l'on peut avoir avec la réalité. Tout le monde au sein du club pense que ne pas être en Europe serait un échec. (…) Le progrès, c’est match après match, et puis on verra à la fin de la saison. Il y a une place supplémentaire pour se qualifier en Ligue des champions et je pense que c'est toujours l'ambition de l'OL. Aujourd'hui, tout le monde partage mes ambitions. Celles des fans également de retrouver à la Ligue des champions." Malin, John Textor s'est malgré tout bien gardé de préciser si ce serait pour cette saison ou la suivante… Même si les quatre places qualificatives sont pour 2024-2025