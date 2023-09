Pour la 6e journée de Ligue 1, l’OL se déplace à Brest samedi soir (21h). La rencontre sera arbitrée par Thomas Léonard.

Le deuxième de Ligue 1 contre le 16e, il n’y a pas de quoi sauter au plafond en voyant l’affiche du samedi soir réservée par la Ligue 1 ce week-end. Pourtant, ce Brest - OL au stade Francis Le Blé sera forcément scruté avec attention. Pourquoi ? Tout simplement parce que Fabio Grosso prendra place sur le banc lyonnais pour la première fois. Officiellement intronisé lundi, l’entraîneur italien va tenter d’apporter à l’OL sa première victoire de la saison en terres bretonnes. Pour cette rencontre qui a pris une tout autre saveur ces derniers jours, Thomas Léonard sera l’arbitre central.

Il sera assisté par Mehdi Rahmouni et Ludovic Reyes. Cyril Gringore et Marc Bollengier auront eux pour mission d'assister Mr Léonard à l'aide de la vidéo. Ce sera la première fois de la saison que l’arbitre de 42 ans sera au sifflet d’un match de l’une des deux équipes. Lors de l’exercice précédent, Léonard avait arbitré l’OL à quatre reprises et avait plutôt porté chance aux Lyonnais avec trois victoires et un nul contre Lorient (0-0). Les joueurs de Fabio Grosso espèrent que cette bonne étoile continuera en 2023-2024 à Brest pour que la machine se lance enfin.