Avec un quart d’heure de retard, tradition locale oblige, Fabio Grosso a débarqué dans l’auditorium du centre d’entraînement. Le nouvel entraîneur de l’OL a une idée précise de ce qu’il veut mettre en place pour redresser la barre d’une équipe à la dérive. Écoutons-le.

Sollicité par Textor

"Dès que j’ai eu cet appel, c'était quelque chose de grand pour moi. C'était mon premier choix. Je remercie les gens qui ont travaillé avec moi à Frosinone. Je partage avec eux cette grande occasion. Le président (Textor) aussi qui a eu confiance en moi. Je suis vraiment très content d’être ici."

L'OL

"Je trouvais l’ambiance extraordinaire. Cette ville m’a laissé quelque chose d’incroyable. Je garde un souvenir géant. Les temps passent et j'ai eu cette chance de revenir ici. Dimanche, j’ai eu la possibilité de voir l’ambiance autour du stade et du club avec les gens. Le club progresse avec du cœur. Les gens méritent cela en donnant tout sur le terrain. Il faut le sentir. Il faut essayer ensemble de ramener le club là où il mérite d’être."

Discours en tant que coach

"Le collectif est la chose la plus importante. Ça fait la différence avec les caractéristiques de chacun. On doit progresser et j’ai beaucoup de respect pour Laurent Blanc, l’ancien coach avant mon arrivée. Si je suis là, c’est qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Il faut avoir la confiance pour faire mieux."

"Je sais ce que je veux, je sais où aller"

Philosophie et style de jeu

"J’aime dire aux joueurs ce qui va faire la différence. J’ai commencé à travailler avec les jeunes avec les mêmes idées. Je sais ce que je veux, je sais où aller. Trouver les gens qui veulent progresser, c’est le plus important. J’ai une idée claire. Il faut convaincre les joueurs. On peut discuter sur plusieurs choses en regardant les joueurs dans les yeux. Pour monter le niveau, il faut être déterminé et courageux. Sans les bases, on ne peut pas mettre les choses en place."

Composition du futur staff

"Je viens avec mon adjoint, deux préparateurs physiques et un collaborateur analyste vidéo. J'ai également un rendez-vous avec les gens qui travaillent au club. Il y a toujours de la qualité au sein du club. Il faut comprendre les gens avec qui on travaille."

Méthodologie

"Je n'aime pas trop le repos. Pour progresser, il faut travailler. J’ai une idée claire avec l'organisation du travail. On essayera de transmettre de l'énergie et faire confiance au groupe avec les joueurs qui en ont envie. On va faire le choix à chaque fois. Il faut se sentir dans la proposition de jeu et être important. Il y a cette confiance."

"Je ne regarde pas la date de naissance"

Les jeunes

"Je ne regarde pas la date de naissance. Je vois un futur incroyable avec eux. J’aime les jeunes, les garçons qui aiment s’améliorer."

Expériences dans le passé

"Les expériences te font apprendre les choses. On dit souvent que celles qui sont les plus difficiles sont celles où tu apprends le plus. J’ai eu de belles expériences. Toutes les choses dans ma carrière, je les ai prises pour aller vers l’avant. C’est important pour moi que les gens savent comment je travaille. Même si le résultat n’est pas là. Je rêve quelque chose de grand dans le futur. Mais, je reste sur le présent en essayant de grandir."

Intérêt de Marseille et de la France

"Ce n’était pas ma priorité malgré les discussions. J’ai attendu quelque chose qui me donne le choix. J’ai pris des risques dans le passé. Mais j’aime travailler et j’ai quelque chose de bien à transmettre. Je ferai la même chose à Lyon."

Football français

"Je suis vraiment content de revenir en France. C’est quelque chose d’important. Je ressentais toujours cette empathie face à cette nation. Le foot, c’est ça. Le plus important, c’est le respect."