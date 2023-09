OL – Paul Akouokou : "On va s’appuyer sur cette base"

Titulaire pour la première fois depuis son arrivée au club début septembre, Paul Akouokou est revenu sur la prestation de son équipe face au Havre, dimanche soir (0-0). L’Ivoirien se projette sur la prochaine échéance face à Brest, samedi (21h).

Avec un peu plus de 75 minutes dans les jambes face au Havre (0-0) hier soir, Paul Akouokou a fait des débuts convaincants pour sa première sous le maillot rhodanien. "Je viens d’arriver avec un groupe qui a besoin de points. Ce n’est pas facile, mais il faut tout donner au maximum possible pour qu’on puisse remonter", a-t-il affirmé. Transféré cet été en provenance du Betis Séville, le milieu de terrain défensif est conscient qu’il peut apporter à l’équipe. "Je pense qu’il faut prendre la confiance au début en donnant tout parce que le club en a besoin."

"On est concentré sur le prochain match"

Avec ce deuxième point pris après celui face à Nice le mois dernier (0-0), l’OL a quitté sa place de lanterne rouge de Ligue 1, au détriment du Racing Club de Lens. Malgré 23 tentatives au but (dont 7 cadrés), l’Ivoirien et ses coéquipiers n’ont pas réussi à trouver la faille face au club normand. Pour Akouokou, le club est sur la bonne voie. "On a bien défendu ce (dimanche) soir en n'encaissant pas de but, mais on n’en a pas marqué. On va s’appuyer sur cette base." Avant d’ajouter : "Pourquoi jouer le top 5, la Ligue des Champions, la Ligue Europa, ... c’est ce qu’on vise. C’est possible. Moi, j’y crois." Le chemin est encore long.