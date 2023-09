OL - Le Havre : une transition dans la continuité

Une semaine après avoir rompu avec l’héritage de Laurent Blanc, l’OL s’avance contre Le Havre avec un trio d’intérimaire qui ne va pas tout révolutionner. La transition vers Fabio Grosso se fera avant tout dans une certaine continuité.

En l’espace d’une semaine, l’OL va donc avoir connu trois coachs. Après avoir mis le temps, le club lyonnais a décidé d’interrompre sa relation de onze mois avec Laurent Blanc afin de créer un électrochoc. Avec un seul point en quatre matchs, il y a forcément un sentiment d’urgence et tout ne sera pas réglé ce dimanche soir (20h45) en cas de victoire contre Le Havre. Mais trois points dans le contexte actuel serait la première pierre du renouveau qui est attendu par John Textor et toute la nouvelle direction.

Dans le projet "qui met un peu plus de temps à se mettre en place", c’est donc à un trio intérimaire qu’a été confiée la mission de mettre l’OL sur les bons rails avant de lancer l’aventure avec Fabio Grosso dès le coup de sifflet final de la rencontre de la 5e journée. L’Italien est censé représenter la rupture avec Laurent Blanc, même si le triptyque d’entraîneurs a des convictions assez semblables. Avec Grosso, il ne devrait pas y avoir de révolution tactique, l’ancien latéral étant un adepte du 4-3-3 en plus de sa variante avec un meneur. "On est dans une continuité par rapport à ce que faisait Laurent, mais on a ciblé trois ou quatre points qui nous semblaient importants sur le plan défensif et offensif et sur lesquels on a vraiment travaillé durant la semaine, a précisé Vulliez vendredi. On est dans la continuité, mais aussi apporter une plus-value."

"On ne peut pas tout réinventer en quatre jours"

Présent dans les tribunes du Parc OL ce dimanche avant sa présentation officielle lundi (11h), Fabio Grosso aura une vue d’ensemble de ce qu’il est possible de composer avec l’effectif actuel. En prenant provisoirement les rênes de l’OL pendant une semaine et donc un match, Jean-François Vulliez ne va pas forcément tout changer par rapport à ce qui était observé avec Laurent Blanc. Ce n’est pas son rôle et il l’a concédé lui-même, "l’effectif a le talent, mais ça s’organise, ça se construit. On ne peut pas tout réinventer en quatre jours, mais on essaie de rendre les joueurs acteurs du projet." Ce dimanche, il ne faut donc pas s’attendre à des facéties tactiques du trio intérimaire. L’objectif est avant tout de retrouver un équilibre défensif et de s’appuyer sur les forces lyonnaises.

À l’image de Laurent Blanc et de Fabio Grosso, Jean-François Vulliez risque très certainement de s’appuyer sur le traditionnel 4-3-3 qui avait fait la gloire de l’OL dans les années 2000. "Je suis adepte de la philosophie de jeu lyonnaise. On connait l’ADN de jeu lyonnais qui prône un jeu vers l’avant, offensif. Je suis un adepte d’une efficacité dans le jeu. Jouer pour jouer et qu’on se retrouve avec des balles entre les lignes et qu’on ne finit pas les actions, ça ne me plait pas forcément. Je suis assez pragmatique. La possession, c’est intéressant, mais sans un centre, un tir ou un but, ça n’a pas d’intérêt. Il faut de la discipline pour se replacer."

Vers un système en 4-3-3

À l’heure où l’OL a besoin de se rassurer et de retrouver un peu de confiance avant de commencer un nouveau cycle avec un nouveau staff, le trio Vulliez - Bréchet - Anderson souhaite s’appuyer sur les fondamentaux lyonnais, sans faire de grandes révolutions. Ce dimanche, les joueurs couchés par le coach d’un soir ne seront pas si différents de ceux utilisés par Laurent Blanc ces dernières semaines. Néanmoins, dans la volonté de les voir "acteurs du jeu", l’ancien directeur de l’Académie pourrait bien mettre en place ce que son prédécesseur n’a jamais pu faire avec une vraie sentinelle au milieu.

Comme rapporté par L’Équipe, Paul Akouokou, buteur en amical contre Auxerre, a de grande chance de débuter comme numéro 6 et d’assurer l’équilibre avec Maxence Caqueret et Corentin Tolisso, qui retrouverait un rôle un peu plus haut. En a-t-il le coffre physique ? La question se pose, mais dans la volonté de reprendre confiance, le staff intérimaire veut mettre les joueurs dans leur position préférentielle, quitte à pousser une fois de plus Rayan Cherki sur un côté malgré ses bonnes copies comme meneur avec les Espoirs… Mais à l’heure d’avoir un équilibre dans la transition offensive et défensive, l’entrejeu est aujourd’hui le rouage essentiel, surtout face à des Havrais à la forte densité au milieu.

La composition probable de l'OL : Lopes - Mata, Caleta-Car, Diomandé, Tagliafico - Caqueret, Akouokou, Tolisso - Nuamah, Lacazette, Cherki