Rayan Cherki lors d’OL – Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Rare satisfaction du côté de l'OL malgré du déchet, Rayan Cherki n'en demeure pas moins l'un des plus adroits avec le ballon. Le meneur est une référence européenne en ce début de saison.

Rayan Cherki est voué à oser balle au pied. Ses nombreuses différences en un contre un démontrent son aisance et sa qualité technique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça marche. Depuis le début du nouvel exercice 2023-2024, l'international Espoirs (15 sélections, 7 réalisations) est en effet celui qui réussi le plus de dribbles parmi les autres joueurs en Europe. Selon une dernière infographie réalisée par Whoscored, Cherki compte pas moins de 19 dribbles victorieux. Il figure ainsi largement en tête avec 4 unités d'avance sur Bryan Zaragoza (15), l'ailier droit du club espagnol de Grenade.

Dembélé (PSG) et Ndiaye (OM), autres figurants de L1

Pour venir compléter le podium, c'est l'ailier allemand du Bayern Munich Leroy Sané qui y figure avec 14 dribbles. Eberechi Eze de Crystal Palace suit (13) en compagnie de Largie Ramazani (UD Almería), un temps ciblé par l'OL cet été, Rodrygo (Real Madrid) et Ousmane Dembélé (PSG) qui en comptabilisent 12. L'attaquant du club de la Capitale devance le joueur de l'Olympique de Marseille Iliman Ndiaye (11) qui clôt ce Top 8.

Appelé par le nouveau coach des Espoirs Thierry Henry pour le rassemblement de septembre, Rayan Cherki espère désormais poursuivre dans sa lancée tant avec l'OL qu'en sélection. Histoire de continuer à démontrer tout son talent à l'âge de 20 ans.