OL - Espoirs : Henry a convoqué uniquement Cherki

Rayan Cherki figure dans la première liste de Thierry Henry, nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoirs.

Cherki sera donc le seul représentant de l'Olympique lyonnais à être présent au rassemblement des Espoirs. Appelé pour les débuts de Thierry Henry à la tête de l'équipe de France Espoirs, Cherki ne sera pas accompagné de son coéquipier en club, Maxence Caqueret. Proche de s'engager avec le Paris Saint-Germain, Bradley Barcola est, lui aussi, présent. Malo Gusto (Chelsea) et Castello Lukeba (RB Leipzig), passés par le centre de formation de l'OL, viendront également accompagner le joueur de 20 ans durant la trêve internationale.

Le Danemark et la Slovénie au programme

Durant les deux prochaines semaines du mois de septembre, les jeunes hommes de Thierry Henry, ancien coach de l'AS Monaco (2018-2019) et Montreal (2020), défieront le Danemark le jeudi 7 à 18 heures 30. Cette rencontre amicale se disputera au Stade Marcel-Picot de Nancy. Les Tricolores de moins de 21 ans iront ensuite affronter la Slovénie le lundi 11 (18 heures) au Atletski štadion Bonifika (Koper, Slovénie). Ce match s'inscrit dans le cadre des éliminatoires pour le prochain championnat d'Europe 2025. Éliminés en quart de finale en juillet dernier, les Français avaient vu Sylvain Ripoll quitter la sélection. Thierry Henry est arrivé, quittant ainsi sa casquette de consultant chez Prime Video. Désormais, l'ex-international français est en mission avec l'Euro et les JO de Paris 2024 en ligne de mire.