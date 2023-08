OL : Justin Bengui prolonge jusqu'en juin 2025

L'OL a officialisé la prolongation de contrat de Justin Bengui, gardien franco-angolais de 18 ans, jusqu'en juin 2025.

L'OL compte sur ses jeunes gardiens. En effet, le club a annoncé ce jeudi la prolongation de contrat de son jeune portier Justin Bengui d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2025. Initialement lié jusqu'en 2024, le Franco-Angolais de 18 ans intéressait plusieurs clubs français et étrangers (Nantes, Monaco et Leipzig). Numéro quatre dans la hiérarchie derrière Anthony Lopes, Rémy Riou et Mathieu Patouillet, Bengui poursuit donc l'aventure rhodanienne.

Gardien de la réserve entraînée par Gueida Fofana

Après avoir signé son premier contrat professionnel en juillet 2021 pour une durée de trois ans, l'ex-joueur passé par Villefranche-sur-Saône a intégré le groupe de l'équipe première durant la présaison estivale de l'OL. Présent au stage aux Pays-Bas courant juillet, le gardien d'1,91 m en a profité pour disputer ses premières minutes lors du premier match de préparation face à De Treffers (victoire 2-1). Au cours de l'exercice précédent, Bengui a participé à 11 rencontres avec l'équipe de National 2.