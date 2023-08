OL - Mercato : Pathé Mboup sur le départ

Sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2024, Pathé Mboup est en instance du côté du RWD Molenbeek (Belgique).

Mboup s'apprête à quitter les bords du Rhône. Arrivé l'été dernier en provenance de l'AS Dakar Sacré-Cœur, club partenaire de l'OL, le jeune milieu de terrain (19 ans) est en partance pour la Belgique. Le Sénégalais se dirige du côté de Molenbeek, club de la galaxie Eagle Football dirigée par John Textor, entraîné par l'ex-adjoint Cláudio Caçapa. Une information relayée par Foot Mercato.

Une belle saison en équipe réserve

Quatrième joueur issu du club sénégalais après Ousseynou Ndiaye, Abdoulaye Ndiaye et Célestino Iala, Pathé Mboup rejoint les bords du Rhône en août 2022 avec un premier contrat professionnel à la clé. Au cours de l'exercice 2022-2023, le joueur de 19 ans dispute 20 rencontres avec l'équipe réserve pour un total de 8 réalisations et une passe décisive. Des statistiques qui ne l'empêcheront pas d'intégrer l'équipe professionnelle. Un an seulement après son arrivée au sein de la cité rhodanienne, Mboup va rejoindre plusieurs anciens passés par l'OL (Sanchez et Koné notamment).