OL - Mercato : Koné en passe de rejoindre Molenbeek

Youssouf Koné lors d’un match de Ligue des champions avec l’OL (Photo by Ronny Hartmann / AFP)

À l’écart du groupe pro depuis la reprise, Youssouf Koné va quitter l’OL. Le latéral gauche va résilier son contrat et rejoindre le RWD Molenbeek.

Il va quitter l’OL, mais pas pour autant la galaxie Eagle Football. À quatre jours de la fin du mercato, Youssouf Koné et le club lyonnais seraient enfin parvenus à un accord pour une résiliation de contrat. Les discussions duraient depuis plusieurs semaines, mais d’après Foot Mercato, c’est désormais acté. Le latéral gauche n’est plus un joueur de l’OL et va s’offrir un nouveau challenge du côté de la Belgique. En effet, selon nos confrères, Koné va s’engager pour une saison avec le RWD Molenbeek, qui appartient également à John Textor,

Après avoir notamment été annoncé en partance pour le Sheriff Tiraspol en Moldavie, il va très certainement retrouver Claudio Caçapa et Florent Sanchez, débarqués eux aussi durant l'été à Bruxelles. Dans cette dernière ligne droite du mercato, l’OL a donc réussi à se séparer d’un nouveau salaire conséquent même si la résiliation devrait s’accompagner de quelques indemnités pour le joueur malien. Arrivé à l’été 2019, Youssouf Koné n’a jamais réussi à s’imposer à l’OL (16 matchs) et a connu des prêts successifs à Elche, Hatayspor, Troyes et Ajaccio la saison dernière.