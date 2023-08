OL - Mercato : Amin Sarr s'engage avec Wolfsburg

Amin Sarr s'est engagé ce jeudi avec le club allemand de Wolfsburg. L'avant-centre arrive en prêt avec option d'achat.

Six petits mois à l'OL et Amin Sarr s'en va déjà. Arrivé en janvier 2023 en provenance du club hollandais de Heerenveen, le jeune attaquant de 22 ans a signé ce jeudi en faveur de Wolfsburg. Il s'est engagé sous la forme d'un prêt (avec bonus de 1 M€), assorti d’une option d’achat fixée à 13M€. À ajouter à cela des bonus d’un montant de 500 000 euros, plus un intéressement de 10% sur la plus-value d’un éventuel futur transfert.

Champion de Suède en 2020

Avant-centre capable d'évoluer ailier, Amin Sarr fait ses débuts en professionnel du côté de Malmö (Suède) en juillet 2020. Il remporte le championnat avec son club à l'issue de la saison. Il dispute 27 rencontres au total pour 2 buts inscrits. En janvier 2022, Sarr rejoint Heerenveen où il compte 12 réalisations et 6 offrandes en 38 matchs joués. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec l'OL, le Suédois n'aura donc disputé que 18 rencontres pour un seul but sous le maillot rhodanien. Son départ compense avec les arrivées de Mama Baldé et d'Ernest Nuamah, dans la soirée d'hier.