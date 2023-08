Mercato : l’OL cherche à anticiper un départ de Barcola

John Textor a beau avoir annoncé que Bradley Barcola n’a pas demandé son départ, l’OL préfère anticiper. Le club lyonnais ciblerait Largie Ramazani, qui évolue à Almeria.

Partira ? Ne partira pas ? Telle est la question concernant Bradley Barcola. Le dossier devrait occuper l’espace médiatique jusque dans les dernières secondes du mercato vendredi soir, mais c’est encore le flou qui réside. John Textor a avancé mardi que le joueur n’avait pas demandé son départ de façon officielle, mais le PSG reste convaincu de pouvoir faire le coup d'ici au 1er septembre 23h59. En laissant entrouvert la porte "si Barcola vient demander son départ" Textor a forcément des billes au club parisien qui aurait enfin soumis une offre, dont le montant exact n'a pas filtré, ces dernières heures. Souhaitant garder l’ancien de l’AS Buers, l’OL s’active malgré tout pour anticiper une potentielle mauvaise surprise avec le départ de Barcola.

Le Betis également dans la course à Ramazani

Des pistes ont été activées et Ernest Nuamah ne sera pas le seul ailier à pouvoir rejoindre les bords du Rhône dans cette fin de mercato. L’OL recrutera en cas de départ et l’un des noms retenus évolue du côté de l’Espagne. Évoluant à l’UD Almeria, Largie Ramazani plait à Matthieu Louis-Jean qui l’observe depuis quelques semaines déjà, comme avancé par le journaliste belge Sacha Tavolieri il y a quelques jours et confirmé par L’Equipe ce mercredi. Le Belge (22 ans) a fait sa formation à Manchester United et évolue depuis 2020 à Almeria. Champion de LaLiga 2 en 2022, Ramazani est également dans le viseur du Betis Séville, qui tiendrait actuellement la corde. L’OL et le club sévillan ne se quittent décidément plus…