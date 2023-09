OL - Espoirs : Henry décrit Cherki comme "un talent hors pair"

Nouveau sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry va faire la connaissance de Rayan Cherki. Pétri de talent, le meneur de l’OL pourrait bien se voir distiller quelques conseils de son nouveau coach.

Laurent Blanc à l’OL, Thierry Henry en équipe de France Espoirs. Johann Lepenant et Rayan Cherki sont très portés sur les champions du monde 1998 ces derniers temps. En attendant de savoir si leur coach en club sera toujours en place à leur retour, les deux Lyonnais ont participé lundi à leur première séance avec Thierry Henry. Intronisé comme nouveau sélectionneur des Espoirs, l’ancien buteur d’Arsenal a profité de cette première journée pour faire connaissance avec son groupe. Survêtement de l’équipe de France comme à la bonne époque, Henry a pu observer ses ouailles à l’entraînement durant l’après-midi. Il a notamment été aperçu en discussions avec Rayan Cherki.

"Je vais apprendre à le connaitre"

Métronome du jeu lyonnais malgré certaines approximations, le meneur a pour objectif d’enchaîner une première saison dans la peau d’un titulaire et confirmer les attentes placées en lui depuis ses débuts. Avec Thierry Henry, il pourrait bien avoir trouvé un nouveau mentor pour intégrer encore un peu plus les rudiments du très haut niveau. Interrogé sur ce qu’il pensait de Cherki, le sélectionneur des Espoirs a préféré botter en touche pour ce premier rassemblement même s’il concède un talent certain au joueur de l’OL.

"Rayan, je vais apprendre à le connaitre, le voir, le rencontrer. C’est différent de l’OL parce que c’est l’équipe de France. Il est déjà venu avant avec l’ancien sélectionneur, mais je ne peux pas vous dire quel type de personne il est parce que je ne le connais pas encore. Si on parle de talent, on sait que c’est un talent hors pair avec une qualité technique vraiment exceptionnelle. Maintenant, il faut voir et le rencontrer."

La discussion quelques heures après montre en tout cas que Rayan Cherki devrait bien avoir un rôle central chez les Espoirs.