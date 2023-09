OL : le calendrier des internationaux lyonnais

En cette trêve internationale, ils sont peu nombreux à rejoindre leur sélection. Zoom sur le calendrier des internationaux de l’OL.

Elle est loin l’époque où l’effectif de l’OL se retrouvait des plus réduits lors des trêves internationales. C’est désormais tout l’inverse, preuve d’un certain déclassement du club lyonnais dans la hiérarchie. Après le match perdu contre le PSG dimanche, ils ne sont que six à avoir quitté le groupe retenu pour ce choc afin de rejoindre leur sélection en cette période de trêve internationale.

Et c’est avant tout dans les sélections de jeunes que l’OL est avant tout présent. Il y a les Espoirs français avec Rayan Cherki et Johann Lepenant mais aussi ceux du Portugal (Diego Moreira) et du Maroc (Achraf Laaziri). Pour trouver trace d’un Lyonnais dans une sélection A, il faut se tourner du côté de l’Argentine avec Nicolas Tagliafico et du Ghana avec la nouvelle recrue Ernest Nuamah.

Le calendrier des internationaux de l’OL :

Nicolas Tagliafico (Argentine)

Argentine – Equateur, Amical, le 08/09/2023 à 02h00

Bolivie – Argentine, Amical, le 12/09/2023 à 22h00

Ernest Nuamah (Ghana)

Ghana - République Centrafricaine, Eliminatoires de la CAN, le 07/09/2023 à 18h00

Ghana - Liberia, Amical, le 12/09/2023 à 18h00

Rayan Cherki - Johann Lepenant (France Espoirs)

France – Danemark, Amical, le 07/09/2023 à 18h30

Slovénie – France, Eliminatoires de l'Euro. le 11/09/2023 à 18h00

Diego Moreira (Portugal Espoirs)

Portugal – Andorre, Eliminatoires Euro, le 08/09/2023, à 18h30

Biélorussie – Portugal, Eliminatoires de l'Euro, le 12/09/2023, à 15h00

Achraf Laaziri (Maroc Espoirs)

Maroc - Brésil, Amical, le 07/09/2023

Maroc - Brésil, Amical, le 11/09/2023

Mathieu Patouillet, Mohamed El Arouch, Islam Halifa (France U20)

Danemark - France, Amical, le 08/09/2023

Danemark - France, Amical, le 11/09/2023

Steeve Kango (France U18)

Tournoi de Limoges : France - Angleterre, le 06/09/2023 à 19h00

France - Portugal, le 08/09/2023 à 19h00

France - Japon, le 10/09/2023 à 18h00