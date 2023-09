OL : l’après-Blanc commence dès aujourd’hui ?

Deux jours après le revers contre le PSG, le sort de Laurent Blanc doit être discuté ce mardi à l’OL. Les jours de l’entraîneur français sont plus que jamais comptés.

"Après ce match, c'est sûr que je ne suis pas dans une meilleure situation qu’avant." Il n’a pas eu besoin d’être un devin pour comprendre que la lourde défaite (1-4) de l’OL contre le PSG allait peut-être sceller son aventure lyonnaise. Il y a bien eu des motifs d’espoir dimanche au Parc OL, mais dans une période déjà délicate à tous les étages du club, Laurent Blanc n’est clairement pas en situation de force. Il ne l’est d’ailleurs plus depuis un moment, "certains ont déjà voulu couper ma tête" au début du mois d’août après une préparation ratée.

Ce mardi, les joueurs de l’OL sont encore au repos avant une reprise mercredi, mais Blanc sera lui bien présent à Décines. Non pas pour préparer le match du week-end, trêve internationale oblige, mais bien pour discuter de son avenir proche. C’est ce qui en est ressorti dimanche soir des entrailles du Parc OL comme annoncé sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". La direction lyonnaise représentée par Santiago Cucci doit statuer sur le futur de l’OL, bon dernier de Ligue 1, et si Laurent Blanc est toujours l’homme de la situation.

Un choix avant tout d'Aulas et non d'Eagle Football

Dans les chiffres, ce n’est très clairement pas le cas. Après la défaite contre le PSG, l’OL affiche trois défaites en quatre matchs et n’avait plus connu ce statut de lanterne rouge depuis la première journée de la saison 1995-1996. Un exercice sous Guy Stéphan qui reste aujourd’hui le seul entraîneur avec une moyenne de points (1,26) inférieure à celle de Laurent Blanc (1,53). Arrivé comme pompier de service, le Cévenol n’a pas réussi à éteindre l’incendie lyonnais malgré une seconde partie de saison dernière prometteuse au niveau comptable plus que dans le jeu.

"On n’a pas vu la patte Laurent Blanc. Là où j’ai trouvé qu’il a été bon, c’est dans l’activation des leviers mentaux et de motivation sur son équipe durant la deuxième partie de saison entre janvier et juin, a noté Nicolas Puydebois lundi dans Tant qu’il y aura des Gones. On pourra toujours le dédouaner en disant qu’il n’a pas eu un effectif complet, qu’il n’a pas pu construire l’effectif qu’il souhaitait, mais dans ce qui a été construit sportivement et dans le plan de jeu, on est loin du compte."

Des désirs pas toujours assouvis par sa direction

Il est vrai que la situation dans laquelle est empêtrée l’OL depuis maintenant plusieurs mois n’est pas uniquement du ressort de Laurent Blanc. Lui-même l’a dit dimanche soir après le PSG, "ce sont aux joueurs de trouver la solution, l’entraîneur que je suis doit leur dire la vérité de ce qui est bien fait ou mal fait." La vérité d’aujourd’hui est qu’il ne semble plus avoir les leviers nécessaires pour pousser cette équipe à se surpasser.

Il n’est pas le seul responsable puisque la fierté des joueurs pourrait à un moment prendre le dessus pour inverser la tendance. Il n’en est pas pour autant à dédouaner, notamment par rapport à son recul sur la situation depuis son arrivée. La réunion de ce mardi ne voudra pas forcément dire que Laurent Blanc, qui reste un choix de Jean-Michel Aulas plus que de la nouvelle direction, ne sera pas à son poste mercredi à l’entraînement, car l’OL veut avant tout lui trouver un successeur avant de le congédier. De quoi instaurer encore un peu plus un climat déjà assez délétère entre Rhône et Saône.

Qui pour le remplacer ?

La recherche de son successeur ne devrait d’ailleurs pas être une mince affaire. L’OL a beau être l’OL, le club est aujourd’hui lanterne rouge de Ligue 1 et reste sur trois absences sur quatre en Coupe d’Europe, comme l’a rappelé Santiago Cucci dimanche après le match contre le PSG. Pour convaincre un entraîneur de renom actuellement libre, il va donc falloir avoir des arguments et ils seront avant tout financiers. Pourtant, dans l’ambition de préparer l’après-Blanc, l’OL aimerait miser sur un entraîneur aux idées novatrices, sans pour autant dire révolutionnaires. D’après L’Équipe, Marcelo Gallardo était la priorité d’Eagle Football, mais l’Argentin aurait gentiment décliné la proposition. Les profils de Thiago Motta (Bologne) et Will Still (Reims) seraient appréciés tandis que la piste Bruno Lage (Botafogo) aurait pris du plomb dans l'aile depuis quelques heures.

À l’image de ce que viserait l’OL, Nicolas Puydebois aimerait un "coach, qui a des idées, qui aimerait mettre en place des choses, qui travaille, de créer un groupe. Il faut un coach qui aime le jeu, les ressortis de balle. L’improvisation ne marche que si c’est préparé et ça se travaille à l’entraînement." L’exemple De Zerbi à Brighton est souvent mis en avant, l’Italien faisant "un football attrayant" avec un club qui n’était pas conditionné pour l’Europe. Est-ce vraiment la solution miracle ? En son temps, Peter Bosz avait été choisi pour sa philosophie de jeu, pour un résultat loin d’être au niveau. Et si le problème n’était tout simplement pas le coach ?