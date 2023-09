Après la défaite de Botafogo contre Flamengo, Bruno Lage a indirectement soumis sa démission. Malgré la possibilité de le voir sur le banc de l’OL cet hiver, John Textor a refusé.

Depuis qu’il a été intronisé sur le banc de Botafogo, il est plus question de son avenir que du moment présent. Débarqué à Rio de Janeiro courant juillet, Bruno Lage n’a signé qu’un contrat de six mois avec "Fogo". Cette mission n’aurait d’autre but que de se rendre disponible pour le banc d’un des clubs d’Eagle Football l’hiver prochain. C’est en tout cas ce qu’aurait fait miroiter John Textor au Portugais afin de le convaincre d’accepter le poste d’après les médias brésiliens ces dernières semaines.

Et plus que celui de Crystal Palace, c’est bien le poste de Laurent Blanc qui est dans le viseur, d’autant plus que l’entraîneur français est fragilisé. Aussi bien par la situation sportive actuelle de l’OL que par le fait qu’il reste un choix de Jean-Michel Aulas. Info ou intox ? Seules les décisions à venir concernant cet entraîneur représenté par un certain Jorge Mendes pourront donner un élément de réponse.

Annoncé comme successeur de Blanc

En tout cas, ce n’est pas la sortie médiatique de Bruno Lage samedi qui devrait éteindre l’incendie et les rumeurs autour de son cas. Après la défaite de Botafogo contre Flamengo (1-2), l’entraîneur portugais a remis en question son poste, sous-entendant clairement qu’il était prêt à démissionner. Une manière de prendre la pression sur lui et laisser ses joueurs tranquilles ? "La pression qui pèse sur moi est facile à supporter, mais si l'on considère ma carrière, mes joueurs sont soumis à une forte pression. Je ne l'accepte pas. Il n'y a qu'une seule façon de s'en débarrasser, c'est de mettre ma place à la disposition du directeur et du président. Je n'ai parlé à personne avant l'interview, mais j'ai un contrat avec Botafogo jusqu'en décembre, c'est beaucoup d'argent en salaire, des primes pratiquement garanties en Libertadores, une prime du vainqueur, mais je n'ai aucun problème à y renoncer. Je ne suis pas avide d’argent."

Face à ce coup de pression, John Textor et la direction brésilienne ont choisi de ne pas donner suite et de maintenir le coach portugais alors que le club est lancé vers le titre. Reste néanmoins que cette sortie interpelle. Est-ce un premier indice sur le sort de Blanc ou tout simplement un coup de pression pour quitter la galaxie Eagle ?