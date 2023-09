OL : Aulas n’aurait "jamais vendu Barcola"

Dans cette semaine de tempête médiatique, Jean-Michel Aulas a une nouvelle fois pris la parole. Désormais "supporter", il regrette les ventes de Castello Lukeba et Bradley Barcola durant l’été.

Il avait pour habitude de ne jamais prendre la parole les jours de match. Mais ça, c’était avant. À présent cantonné à un rôle de président d’honneur, Jean-Michel Aulas n’a plus vraiment de prérogatives l’empêchant de parler médiatiquement un jour d’OL - PSG. Certains y verront une preuve de plus que l’ancien boss lyonnais ne fait plus passer les intérêts du club avant les siens, mais dans cette semaine de tempête médiatique, cette sortie chez nos confrères de Téléfoot a été le clou du spectacle. Aulas est notamment revenu sur les raisons de son action devant le Tribunal de commerce de Lyon et du gel des comptes du club. "Je suis victime d’un non-règlement qui m’était dû qui a entraîné une demande. S’il faut repousser et que l'argent qui doit m'être versé le soit pour pouvoir recruter les meilleurs joueurs, pas de problèmes, mais il faut parler et échanger."

"Je ne peux plus rien faire pour l'OL"

La communication, ce ne semble plus être le point fort dans la relation entre John Textor et Jean-Michel Aulas. Les deux hommes d’affaires se répondent désormais à coup de communiqués dans une lutte de pouvoir qui n’aide pas l’OL. Néanmoins, sentant le vent tourner, Aulas a cherché à apaiser les tensions, avançant qu’il souhaite "adoucir la situation et qu’ensuite les propriétaires prendront leurs décisions". Il appelle également à ce que les supporters soient "derrière les investisseurs" qui ne redresseront le sportif que "si tout est concentré sur l’OL". Ce n’est pas vraiment la direction prise avec ce système multiclubs qui laisse transparaître un certain flou.

Néanmoins, Jean-Michel Aulas, qui assure "ne plus rien pouvoir faire pour l'OL désormais, même si je veux aider", n’a pu se retenir de lancer une pique à la nouvelle direction concernant les départs de Castello Lukeba et Bradley Barcola. "Le cœur saigne quand tu vois que Castello et Bradley sont partis. Je ne m’attendais plus à ce qu’ils partent, surtout Bradley qui est un espoir incroyable du club. Je n’aurais pas vendu Barcola, jamais." Venant d’une personne qui avait planifié le départ de Lukeba depuis des mois, cela peut prêter à sourire (jaune).