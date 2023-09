OL : la réserve tenue en échec par l’Olympique de Valence (0-0)

Après sa victoire inaugurale, la réserve n’a pas réussi à enchaîner. L’OL a dû partager les points avec l’Olympique de Valence au terme d’un match sans but (0-0).

Après la journée porte ouverte lors du premier match, Gueïda Fofana va certainement être content d’avoir vu l’OL signer son premier clean-sheet de la saison samedi soir à Valence. Quand ils avaient encaissé trois buts contre Clermont, les Lyonnais ont réussi à garder inviolée la cage de Matéo Pereira. Pour sa première avec la réserve, le jeune gardien pouvait donc avoir le sourire, d’autant plus qu’il s’est montré décisif sur une action de l’Olympique de Valence à la 25e minute.

Ce fut à peu près tout pour Pereira dans cette rencontre qui ne restera pas dans les annales. L’OL a certes réussi à ne pas prendre de buts, mais à la différence de Clermont, le club rhodanien n’a pas non plus réussi à faire parler la poudre offensivement et a dû se contenter d’un nul dans la Drôme samedi soir (0-0). Le onze de départ concocté par Fofana était pourtant sensiblement le même que lors de la 1re journée, si ce n’est les titularisations de Pereira donc et de Jérémy Mounsesse à la place de Mamadou Sarr. Seulement, les armes offensives lyonnaises ont été moins efficaces tout comme le jeu déployé pendant 90 minutes.

À défaut de signer un deuxième succès de suite dans ce début de championnat, l’OL se contentera de ce point du nul et de ne pas avoir perdu quand l’Olympique de Valence a pensé ouvrir le score à cinq minutes de la fin. Mais le but a été refusé pour une position de hors-jeu. Avec quatre points en deux matchs, la réserve lyonnaise reste invaincue avant de recevoir le voisin de Vaulx-en-Velin samedi prochain à Décines pour le premier derby lyonnais de la saison.