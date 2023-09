L’OL avec quelle pointe devant contre le PSG ?

Entre la suspension d’Alexandre Lacazette et les départs de Bradley Barcola et Amin Sarr, l’OL se retrouve avec des solutions offensives limitées. Pourtant, Laurent Blanc a laissé entendre qu’il ne va pas tout révolutionner tactiquement.

C’est la bonne nouvelle de la semaine pour Laurent Blanc. Après avoir loupé les trois premiers matchs de championnat, Anthony Lopes est de retour dans le groupe lyonnais contre le PSG. Ce dimanche (20h45), le portier de l’OL sera masqué comme depuis le début de sa reprise collective mais devrait bien tenir sa place. On imagine quand même mal voir le staff le retenir pour cette affiche mais choisir de le laisser sur le banc au profit de Rémy Riou. En le retenant, Laurent Blanc a eu l’autorisation du corps médical comme il l’avait laissé entendre vendredi en conférence de presse. Le retour du Portugais ne devrait pas être le seul changement dans le onze de départ par rapport à celui qui a commencé du côté de Nice il y a une semaine.

La tentation d’un passage à trois derrière comme ont pu les faire les trois premiers adversaires du PSG cette saison est bien là même si Laurent Blanc y a apporté quelques bémols lorsque la question lui a été posée vendredi. "Jouer avec trois centraux, cela veut dire aussi avec deux pistons et deux axiaux devant, or on n’en a pas énormément. Vous avez un début de réponse…" Il y aurait pourtant les solutions d’un duo Cherki - Nuamah ou Cherki - Baldé (ou Kadewere) mais l’entraîneur lyonnais semble vouloir poursuivre sur la stratégie mise en place depuis le début de la saison.

L'unité collective au centre de la stratégie

On ne peut pas forcément dire qu’elle soit fructueuse pour le moment mais Blanc aime son 4-3-3 et cette assise défensive avec un milieu renforcé comme à Nice avec Tolisso, Maitland-Niles et Caqueret. Ce dimanche se sera une tout autre difficulté notamment pour l'Anglais qui apparait court physiquement mais le Cévenol montre sa confiance à cette tactique dans ses propos.

Néanmoins, il devrait y apporter quelques retouches et notamment la titularisation de Clinton Mata, plus expérimenté que Saël Kumbedi, pour ce choc. Enfin reste la question de l’avant-centre même dans ce système. Ernest Nuamah devrait prendre le rôle laissé vacant de Bradley Barcola mais sans Lacazette, suspendu, et Sarr, parti, le duel se joue entre Kadewere, candidat à un départ cet été, et Baldé, qui n'a pas fait une préparation complète avec Troyes. Deux solutions avant tout par défaut…

La composition probable de l'OL : Lopes - Mata, Caleta-Car, Diomandé, Tagliafico - Caqueret, Tolisso, Maitland-Niles - Nuamah, Kadewere (ou Baldé), Cherki