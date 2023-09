OL : place au jeu contre le PSG mais quel jeu ?

Avec la fin du mercato, les regards vont désormais totalement se tourner vers le terrain. Laurent Blanc appelle ses joueurs à ne pas avoir peur de faire du jeu contre le PSG. Mais dans un début de saison raté, l’OL peut-il vraiment se le permettre ?

Enfin. Après presque trois mois de rumeurs, de dossiers validés ou contrariés, le mercato estival a enfin refermé ses portes vendredi à 23h. Avec deux arrivées tardives dont un milieu défensif, Laurent Blanc connait dorénavant toutes les forces en présence qu’il aura au moins jusqu’à janvier 2024 et le prochain mercato hivernal. La parenthèse transfert désormais tournée, "place au terrain" comme l’a si bien dit John Textor dans une lettre aux supporters lyonnais. Le temps est déjà compté entre Rhône et Saône après une entame complètement ratée et un seul point pris en trois matchs.

Recevoir le PSG ce dimanche (20h45) n’est pas forcément le meilleur des remèdes pour faire partir les maux de tête. Mais n’est-il finalement pas l’adversaire parfait pour ne rien espérer ? Si l’OL perd, l’excuse du "c’était le PSG en face" pourrait presque offrir un sursis à Blanc. Dans les deux autres cas de figure, ce sera un bon point de pris face au champion sortant ou enfin le lancement de la saison lyonnaise. "Le match dimanche va être compliqué, mais Lyon a battu le PSG l’année dernière, a noté Duje Caleta-Car vendredi en conférence de presse. Je suis confiant, il faut aller chercher les points, on pourra peut-être dire que notre saison aura démarré."

Est-ce un discours de façade ? En tout cas, il y avait beaucoup d’optimisme à Décines pour une formation qui n’a pris qu’un seul point. Ce n’est pas vraiment le sentiment qui prédomine chez les supporters qui aimeraient ne pas être un peu plus la risée du football français dimanche soir après une semaine déjà bien compliquée. Mais quelle peut donc être la stratégie face à l’ogre parisien ? Après la bouillie niçoise, Laurent Blanc n’a cessé de mettre en avant la volonté de jouer vendredi, unique salut pour redresser la tête des Lyonnais. "C’est par le jeu qu’on arrivera à lancer notre saison, faire des résultats. Il faut avoir envie de jouer, ne pas avoir peur. La meilleure des solutions est de développer ce qu’on a essayé de travailler cette semaine. Quand on aura le ballon, à nous de les mettre en danger."

Le 3-4-3 avait porté ses fruits au Parc des Princes

Mais à la vue de la situation actuelle, est-ce réellement le moment de ne pas renier ces principes ? L’armada offensive du PSG, sans Kolo Muani mais avec Barcola, est certes encore en rodage, mais pourrait s’engouffrer dans les errements défensifs de l’OL depuis le début de la saison. Ces erreurs individuelles et collectives ont coûté cher depuis trois journées même s’il y a eu du mieux contre Nice. Les Lyonnais veulent d’ailleurs s’appuyer sur cette unité collective dimanche soir. C’est ce qui avait été aussi la clé du succès de l’OL au printemps dernier du côté du Parc des Princes. La victoire a été revue "avec beaucoup de vidéo" durant la semaine, mais Blanc a noyé le poisson quant à la tactique mise en place. Il assure vouloir faire du jeu, mais en même temps exploiter la ressortie de balle avec une transition offensive rapide "où les trois quatre premières passes seront importantes". Deux philosophies qui semblent s'opposer.

Face à un PSG qui aura le ballon, l’OL serait bien avisé de suivre les traces de Lorient, Toulouse et Lens depuis le début de la saison. Les trois formations ont évolué avec un système à trois centraux et ça a plutôt porté ses fruits, si ce n’est la défaite lensoise le week-end dernier. Ce système est bizarrement celui qui avait été utilisé quand Bradley Barcola, alors encore un joueur de l’OL, avait offert la victoire au Parc des Princes. "Tout est envisageable, mais quel que soit le système, il ne faut pas oublier que c’est le PSG en face. Jouer avec trois centraux, cela veut dire aussi avec deux pistons et deux axiaux devant, or, on n’en a pas énormément. Vous avez un début de réponse… On peut aussi faire comme Lens, Toulouse, et beaucoup d’équipes, avec trois centraux, deux pistons, deux joueurs au milieu, et une espèce de triangle avec une pointe devant, et deux soutiens."

Des cartouches offensives limitées

En réalité, c’est avant tout l’animation offensive qui donnera le "la" à la tactique lyonnaise. Et elle n'est pas forcément le point fort actuel. Lacazette est suspendu tandis que Barcola et Sarr ont mis les voiles ces dernières heures. Aujourd’hui, Baldé fait office d’unique solution de pointe, mais a pris un peu de retard sur sa préparation à Troyes. Est-il vraiment en condition pour un choc face au PSG ? La question est la même pour Tino Kadewere qui n’a rien d’un titulaire.

Reste le cas Ernest Nuamah qui a la particularité de pouvoir évoluer sur les trois postes "même s’il est bien plus à l’aise sur un côté". Seulement, avec sa vitesse et la volonté de Blanc de ressortir vite, le profil du Ghanéen pourrait servir les intérêts d’un passage en 3-5-2. Pour une fois, l’OL serait bien avisé de s’inspirer de ce qui a marché ailleurs plutôt que camper sur ses positions. Ses adversaires ont appris à appuyer là où ça fait mal tactiquement depuis des mois avec cet OL trop prévisible.