Mercato : Paul Akouokou quitte le Betis et s'engage avec l'OL

Paul Akouokou est un joueur de l'OL. Le milieu de terrain ivoirien s'est engagé ce vendredi pour quatre ans avec le club rhodanien.

L'OL a donc jeté son dépourvu sur Paul Akouokou. À la recherche d'un renfort au milieu de terrain pour le poste de numéro six, Laurent Blanc pourra s'appuyer sur l'international ivoirien (4 sélections). Ce dernier a en effet paraphé un contrat portant sur les quatre prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2027. Le montant du transfert s'élève à hauteur de trois millions d'euros, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 20% sur la plus-value d’un éventuel transfert. Après les échecs des dossiers Guido Rodríguez (coéquipier d'Akouokou au Betis) et Renato Tapia (Celta Vigo), le club dirigé par John Textor vient compléter l'entrejeu avec cette arrivée. Elle s'accompagne de celles d'Alvero (Sochaux) et Maitland-Niles (Arsenal), autres renforts estivaux dans le secteur.

Un profil qui plaît à Laurent Blanc

Il apparaît néanmoins que la venue de l'Ivoirien de 25 ans a de quoi questionner. Très peu apparu sous le maillot du Betis durant ses trois années au club entre 2020 et 2023 (42 matchs), Akouokou apportera-t-il autant plus dans le secteur du milieu lyonnais ? Telle est la question. Pour l'heure, l'Olympique lyonnais boucle une 8ᵉ arrivée dans ce marché des transferts 2023 après la venue d'Alvero, Mata, Ćaleta-Car, Maitland-Niles, O'Brien, Baldé et Nuamah. En débarquant ce vendredi soir, Paul Akouokou ne sera malgré tout pas qualifié pour jouer contre le PSG, dimanche soir (20h45). Il faudra attendre la fin de la trêve internationale pour le voir espérer porter le maillot de l'OL pour la 1ʳᵉ fois.