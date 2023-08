Renato Tapia lors de Mexique – Pérou (Photo by RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Cible de l’OL pour renforcer le milieu de terrain, Renato Tapia ne devrait pas débarquer entre Rhône et Saône d’après les médias espagnols. Le Péruvien va aller au bout de son contrat avec le RC Celta.

Décidément, le feuilleton du milieu défensif est un cas épineux pour l’OL. Depuis plus d’un an, le club lyonnais est à la recherche de la perle rare, mais n’arrive pas à trouver chaussure à son pied. À l’été 2022, Peter Bosz avait déjà fait part de sa volonté de recruter une sentinelle pour renforcer son effectif. Malgré plus de deux mois de recherche, l’entraîneur néerlandais avait été éconduit. Laurent Blanc a depuis pris sa place, mais le Cévenol n’a pas plus de succès.

À l’hiver dernier, les pistes ont été nombreuses (Skhiri, Joao Gomes, Pathé Ciss) mais n’ont débouché sur aucune arrivée. Une situation qui avait eu le don d’énerver Laurent Blanc qui a donc dû faire sans son milieu physique durant la seconde partie de saison. Ça lui a plutôt bien réussi, mais le mercato estival a forcément rouvert le sujet.

L'obtention de la nationalité espagnole a joué

À un peu moins d’un mois de la fermeture du marché des transferts, c’est pourtant toujours le statu quo. L’OL a ciblé un profil grâce notamment à la data, mais l’arrivée de Renato Tapia qui devait être bouclée début juillet en même temps que Skelly Alvero et Clinton Mata est au point mort suite notamment aux sanctions de la DNCG. Elle devrait d’ailleurs être définitivement abandonnée si l’on en croit la presse espagnole.

D’après AS, Tapia aurait décidé de continuer du côté du Celta Vigo la saison prochaine. En pleine réflexion personnelle depuis des semaines en raison de la possibilité d’obtenir la nationalité espagnole dans les prochains mois, le milieu péruvien aurait donc fait le choix de la stabilité sportive et familiale plutôt que de rejoindre l’OL. Un nouvel accro pour le club lyonnais qui va devoir activer ses plans B pour contenter Laurent Blanc.