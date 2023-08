Au lendemain de la décision du CNOSF de ne pas accéder à la demande de Sochaux de présenter un nouveau dossier devant la DNCG, Skelly Alvero a fait part de sa tristesse. L’ancien milieu espérait que son départ vers l’OL pourrait sauver en partie les meubles.

Avec notre envoyé spécial, Razik Brikh, à Divonne-les-Bains

Abattu. Au moment de parler de Sochaux, Skelly Alvero a forcément eu le visage changeant. Du haut de son double-mètre, le milieu de terrain ne faisait pas le fier pour parler de la situation dans laquelle est empêtré le club sochalien depuis plusieurs semaines. Relégué administrativement en National par la DNCG, le FCSM devait trouver douze millions d’euros pour sauver sa tête en Ligue 2. Sous l’impulsion de Romain Peugeot, arrière-petit-fils du fondateur du club, un nouveau projet a été présenté au CNOSF dans l’espoir de voir la sanction d’une rétrogradation levée et du spectre du dépôt de bilan mis en avant par Nenking, l'ancien propriétaire chinois.

Encore un ultime espoir pour Sochaux ?

Finalement, les éléments nouveaux n’ont pas convaincu le Comité national olympique et sportif français. De quoi plonger dans un profond désarroi tout un club, toute une ville. Encore Sochalien il y a un mois, Alvero a eu du mal à accepter la décision, lui qui avait permis de faire rentrer près de cinq millions d’euros dans les caisses franc-comtoises. "C’est compliqué. J’ai essayé de partir sur une bonne note, en faisant le maximum pour aider le club à rester en Ligue 2. Malheureusement, ça n’a pas suffi, a-t-il regretté mercredi lors d’un échange avec Olympique-et-Lyonnais et d’autres médias de la région. J’ai une pensée pour les gens qui travaillent au club, pour les supporters. Plein de gens ne sont pas récompensés et c’est dommage… "

Face à la décision du CNOSF, Romain Peugeot souhaiterait saisir le tribunal administratif de Paris afin de faire invalider ce choix. Jeudi, un Comex de la FFF se tiendra également. Les ultimes espoirs pour Sochaux, monument du football français ?