Laurent Blanc au micro de Canal Plus avant Manchester United – OL (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)

À la sortie de l’entraînement ouvert au public mercredi matin, Laurent Blanc s’est confié à la presse présente à Divonne-les-Bains, dont Olympique-et-Lyonnais. Interrogé sur le mercato, l’entraîneur de l’OL souhaite garder ses meilleurs éléments.

Avec notre envoyé spécial, Razik Brikh, à Divonne-les-Bains

Il était d’humeur bavarde ce mercredi matin. Que ce soit sur le terrain ou en dehors. Pour le deuxième jour à Divonne-les-Bains, Laurent Blanc a souvent eu le sifflet à la bouche pour recadrer ses joueurs. Des éléments qu’il connait désormais presque par cœur. Malgré un mercato lancé depuis deux mois, l’entraîneur de l’OL dirige un groupe qui n’a pas forcément bougé durant l’été. Certains sont partis (Aouar, Dembélé, Boateng, Thiago Mendes) mais peu sont arrivés. En ce début août, seuls Clinton Mata et Skelly Alvero sont venus renforcer les rangs lyonnais pour la saison prochaine.

Cela reste maigre pour une formation à la recherche du temps perdu depuis deux saisons et l’absence de Coupe d’Europe. Avec les sanctions de la DNCG, l’OL se retrouve forcément ralenti dans ses mouvements. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne travaille pas, à l’image de l’arrivée prochaine de Duje Caleta-Car en défense centrale. "On connait tous le problème et la situation du club qui n’est pas facile. Il faut patient, malin, intelligent et c’est ce qu’on s’efforce de faire. Je ne dis pas qu’on y arrive toujours. Il ne faut pas croire qu’on s’en fout, qu’on ne réfléchit pas, comme je peux l’entendre, a pesté Laurent Blanc face aux médias présents dans l’Ain, dont Olympique-et-Lyonnais. C’est faux et peut-être plus que les autres puisqu’ils ont un recrutement autorisé."

"Garder les meilleurs et compléter avec de l'expérience"

Au 2 août, Blanc est donc toujours dans l’attente de renforts. Des recrues d’expérience à l’écouter comme peut l’être Clinton Mata, "un joueur à la très bonne mentalité". Face à un effectif toujours aussi jeune, l’entraîneur lyonnais veut désormais du vécu pour encadrer toute cette fougue. Une fougue représentée notamment par Bradley Barcola ou Rayan Cherki. Une fois de plus, Blanc a rappelé sa volonté de ne pas se séparer de son noyau fort malgré l’attractivité de certaines pistes.

D’ailleurs, le "Président" reste sur la ligne de conduite fixée par John Textor et Santiago Cucci. Ces derniers veulent construire, au moins à court terme, le renouveau avec ces jeunes. "Ce n’est pas moi qui le dis, c’est le club et je suis d’accord avec eux. Nous n’avons pas besoin de vendre, c’est ce qu’on m’a dit en interne. À ce moment-là, je suis de ceux qui pensent qu’il faut garder nos meilleurs joueurs. Si on veut faire quelque chose d’important l’année prochaine, il faut les garder et essayer de les compléter par des joueurs d’expérience parce qu’on en a besoin."

Quand l’OL ne fermait pas forcément la porte ces dernières années, le club veut se montrer ferme. En espérant que cela dure jusqu’au 31 août prochain…