Pour le deuxième entraînement du stage à Divonne-les-Bains, l’OL a évolué devant ses supporters de l’Ain. Ce qui n’a pas empêché Laurent Blanc de donner de la voix et de s’agacer.

Il y a beau y avoir eu les caméras ainsi que du public, Laurent Blanc n’a pas manqué de faire part de son mécontentement. Pour la deuxième séance du séjour à Divonne-les-Bains, l’entraîneur lyonnais n’a pas forcément apprécié le visage montré par ses joueurs, encore plus lors d’une séance ouverte au public. Ce mercredi matin, une bonne centaine de supporters ou de curieux de la région avaient pris place derrière les balustrades de l’un des terrains du complexe du Crêt d’Eau pour observer l'OL.

Un système tactique travaillé

Pendant une heure, ils ont pu observer les Lyonnais parfaire leur préparation avant la reprise de la Ligue 1. Une dernière ligne droite axée sur le travail tactique et technique afin d’être fin prêts pour le déplacement à Strasbourg le 13 août. Et il reste encore pas mal de travail, au grand dam de Laurent Blanc. Après le charge athlétique du stage aux Pays-Bas, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont eu tout le loisir de toucher le ballon mercredi. Seulement, l’utilisation faite n’a pas forcément été du goût de Blanc. "Il faut donner de la voix surtout quand ça ne vous plait pas. Le but de s'entraîner est de s'améliorer et de créer des connexions. Des fois, c'est plus calme, des fois, c'est encore plus bruyant, a-t-il déclaré aux médias présents dont Olympique-et-Lyonnais après la séance. Mais il ne faut pas s'énerver autrement on ne peut pas demander de la sérénité aux joueurs."

Après un exercice de circulation du ballon en début d’entraînement, le staff technique lyonnais a souhaité travailler une mise en place sans opposition et sur demi-terrain. Un bon quart d’heure où l’entraîneur lyonnais a donné de la voix face aux approximations techniques et aux consignes non respectées de certains joueurs. "Il y a trop de touches. (...). Les garçons, à un moment donné, il faut se regarder dans la glace. (...). Le foot, c'est mieux quand ça joue vrai."

Néanmoins, cet atelier a permis de dégager ce qui semble être le schéma souhaité par Laurent Blanc pour ce début de saison. L’OL se dirigerait vers un 4-3-3 ou 4-2-3-1 suivant l’utilisation faite de Maxence Caqueret, qui a de nouveau occupé un rôle axial, poussant Rayan Cherki sur un côté. Il est encore trop tôt pour dire si cette tactique sera utilisée le 13 aout à Strasbourg mais elle a en tout cas été travaillée avec Mata comme latéral droit et le duo Tolisso - Lepenant au milieu.