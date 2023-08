À un mois de la fin du mercato, l’OL avance doucement dans son recrutement. La faute aux sanctions de la DNCG et notamment à l’encadrement de la masse salariale. C’est avant tout cette dernière qui empêche le club d’avancer.

Les supporters de l’OL sont à la recherche de la moindre petite rumeur, de la moindre information qui pourraient venir mettre un peu de baume au cœur dans cet été. Un mois après avoir signé Skelly Alvero et Clinton Mata, l’OL n’a plus bougé sur le marché des transferts. Il y a bien eu des départs, mais dans le sens des arrivées, c’est le statu quo. Duje Caleta-Car ou encore Renato Tapia sont annoncés comme de futurs renforts possibles, mais après des semaines à souffler le chaud et le froid, toujours aucune arrivée entre Rhône et Saône, bien que le Croate se rapprocherait dangereusement.

Laurent Blanc savait que le recrutement allait prendre un coup avec les décisions de la DNCG mais le club lyonnais ne s’attendait certainement pas à ce que cela soit aussi compliqué. Après avoir anticipé un maximum l’été dernier, l’OL se retrouve dans l’urgence à un mois de la fin avec les pieds et poings quasiment liés.

Les joueurs ont quasiment le pouvoir

La sanction de la DNCG n’est pas la plus dure en l’état, néanmoins elle limite au maximum la marge de manœuvre. En réduisant le projet financier promis par Jean-Michel Aulas au gendarme financier du football français, John Textor s’est peut-être tiré une balle dans le pied, n’ayant probablement pas anticipé cet encadrement de la masse salariale prononcée puis confirmée en appel le 18 juillet dernier. Aujourd’hui et plus que jamais, l’OL se retrouve avec des boulets économiques au pied et ne peut pas y faire grand-chose. Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Jérôme Boateng sont certes partis, mais il reste toujours des indésirables à faire partir. Aujourd’hui, il est pourtant plus question d’un départ de Bradley Barcola vers le PSG que d’offres déposées sur le bureau de la direction lyonnaise pour Jeff Reine-Adelaïde ou Tino Kadewere.

Car, aussi bien pour le sportif que pour l’aspect économique, ce sont ces joueurs sur lesquels Laurent Blanc ne semble pas compter qui empêchent toute manœuvre. Un sentiment que partage un agent gravitant autour de l’environnement lyonnais. "Le club se retrouve dans la même position que la saison dernière avec des joueurs moyens à gros salaires, impossible à faire bouger. Sauf que cet été, il ne peut plus dépenser comme il aurait pu le faire il y a encore un an. L’impact de la décision de la DNCG est vraiment en train de se faire sentir."

Deux millions valent plus que cinquante à l'OL aujourd'hui

À l’instant T, une vente de Bradley Barcola, qui souhaite le PSG mais qui n'ira pas au clash si le club lyonnais sort les barbelés, rapporterait certes plusieurs dizaines de millions d’euros. Si son salaire reste un secret bien gardé, le jeune attaquant lyonnais n’est qu’une goutte d’eau dans la masse salariale du club. Un départ même pour 50 millions d’euros ne changerait sensiblement rien à la situation de l’OL. Aujourd’hui, les boulets financiers sont au nombre de trois ou quatre éléments. À eux seuls, Karl Toko-Ekambi, Youssouf Koné, Jeff Reine-Adelaïde et Tino Kadewere représentent au bas mot une fourchette entre cinq à huit millions d’euros annuels au club lyonnais.

Personne ne leur a mis le couteau sous la gorge pour signer ces contrats et la faute revient avant tout aux différentes directions. Seulement, un départ de Toko-Ekambi vers Fenerbahçe pour deux millions d’euros a aujourd’hui plus de poids économique que la demie centaine de millions que pourrait offrir le PSG pour Barcola ou le RB Leipzig pour Lukeba. C’est la triste réalité de l’OL depuis plusieurs semaines et si le club veut pouvoir bouger, et de manière encore limitée, il n’y a plus de temps à perdre. Le temps, c’est de l’argent et certains, en fin de contrat dans quelques mois, l’ont bien compris en jouant la montre.