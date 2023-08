En discussions pour attirer Ousmane Dembélé, le PSG cherche à se renforcer sur les ailes. L’arrivée du champion du monde 2018 ne freinerait en rien la piste menant à Bradley Barcola.

À l’OL, on attend désespérément des renforts. À deux semaines de la reprise de la Ligue 1 et un mois de la fermeture du marché des transferts, les chantiers restent immenses entre Rhône et Saône. Hormis le poste de gardien, toutes les lignes sont soumises à des arrivées, qui tardent. Dans le secteur offensif, les prestations amicales n’ont rien laissé paraitre de bien encourageant, que ce soit avec Amin Sarr et même Jeffinho. Un renfort est attendu sur les ailes pour être le pendant gauche de Bradley Barcola.

Seulement, ce dernier sera-t-il toujours à l’OL dans les prochaines semaines ? La position du club lyonnais est pour le moment claire. Il est hors de question d’entendre parler d’un départ de l’une des révélations de la saison dernière. Revenu de ses vacances comme si de rien n’était, Barcola a joué pendant une demi-heure contre le RC Celta. Le temps de rappeler ce qu’il peut amener au jeu lyonnais sur son aile droite.

Une nouvelle possible concurrence

Malgré tout, l’OL doit faire face au pressing tout terrain du PSG, bien aidé en sous-marin par Jorge Mendes, nouvel agent de Bradley Barcola depuis quelques semaines. En attendant l’épilogue de la saga Mbappé, le club parisien souhaite renforcer ses ailes et le Lyonnais fait figure de priorité pour Luis Campos, directeur sportif, et Luis Enrique, nouveau coach. Seulement, à côté de ça, le PSG travaille aussi sur l’arrivée d’Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone.

Une piste qui met fin aux rumeurs Barcola ? Non, si l’on en croit nos confrères du Parisien. Les deux dossiers ne sont pas directement liés et le club parisien aimerait faire coup double. Reste à Bradley Barcola la question de la concurrence. À 20 ans, l’ancien de l’AS Buers occupe le même poste que le champion du monde 2018. À l'OL, la place lui est toute réservée pour la saison à venir.